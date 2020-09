MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Per tutte le tasche 4.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

La forza delle sorelle Rodriguez è la famiglia. I fidanzati passano, mamma e papà ci sono sempre! Legatissime ai genitori, che si sono trasferiti in Italia per stare tutti insieme, Belen e Cecilia Rodriguez trascorrono spesso del tempo con loro, come in questo caso. Una giornata di sole a Milano, un pasto al Radeski in Porta Garibaldi, poi Cecilia ha fatto due passi con mamma Veronica Cozzani. Beccata dai fotografi, non ha potuto nascondere l’enorme buco… sui pantaloni.

Camminano rilassate l’una di fianco all’altra, mamma e figlia. Scarpe basse, mascherine e il cagnolino Aspirina al seguito.

Entrambe sfoggiano due borse di lusso: una capiente Gucci Marmont color beige per Veronica Cozzani, l’ambitissima pochette Bottega Veneta per Cecilia Rodriguez. Riconoscibile dalla catena dorata, è una delle borse più desiderate del momento e costa poco meno di 3 mila euro.

Accortasi dei paparazzi, la bella trentenne ha subito pensato al buco. Consapevole dell’apertura sul retro dei pantaloncini di jeans, ha provato a mascherarla con la mano. Niente da fare, l’ampia apertura non si poteva contenere e il top floreale era troppo corto per coprire quella parte.

Il denim strappato va di moda, ma davanti ai fotografi Cecilia Rodriguez non ha potuto nascondere un certo imbarazzo. L’argentina è andata via veloce e preoccupata con la madre a fianco e Aspirina al seguito. La pelle nuda e abbronzata spiccava sotto al blu del jeans. Una serie di scatti immortalano la scena: godeteveli nella nostra gallery.

Related Posts