Emily Ratajkowski torna mora e si spoglia

La modella dice addio al biondo ma non rinuncia alle pose sexy per promuovere i suoi bikini Inamorata

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore Idea regalo 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Poco più di un mese fa le immagini di Emily Ratajkowski bionda avevano fatto il giro del mondo. La brunetta tutta pepe aveva deciso di cambiare colore dei capelli, dividendo i fan. C’è chi ha apprezzato e chi la preferiva in originale. Lei non ha perso occasione per condividere le sue giornate da blonde, tra passeggiate con il cane Colombo e effusioni con il marito Sebastian Bear-McClard.

A poche settimane dal “colpo di testa” però Emily Ratajkowski si è fatta di nuovo mora. “Ciao bionda, è stato divertente”, ha scritto lei sui social. Con il ritorno al capello scuro anche il sex appeal della star di Instagram è tornato ai massimi livelli. Per annunciare la messa in vendita di nuovi bikini della sua linea, Inamorata, Emrata ha posato come protagonista in una campagna bollente.

I tre modelli striminziti, declinati in colori caldi che ruotano tra il beige, l’arancione e il marrone, sottolineano le curve della modella da 26 milioni di follower. Emily Ratajkowski, dal canto suo, si mostra come nessun’altra tra inquadrature “ginecologiche”, seno strizzato e ammiccamenti vari. Non manca una sensuale auto-presa del sedere con inquadratura dal basso. Le vendite dei costumi stanno andando alla grande sul sito Inamorata. La strategia pubblicitaria funziona benissimo.

Related Posts