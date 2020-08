Diletta Leotta svela i segreti del suo guardaroba

La passione per la moda, Diletta Leotta ce l’ha da quando era bambina. “Ricordo che avevo tanti vestiti ed erano le sorelle più grandi ad approfittare del mio armadio”, ha rivelato in un’intervista al settimanale Gente. Un interesse che ha coltivato negli anni, e oggi che è una splendida 28enne il suo stile è ben definito e riconoscibile. A farla da padrona nel suo guardaroba sono abiti corti che sottolineano le forme, scollature, colori pastello e tacchi alti.

Le muse di Diletta Leotta

I punti di riferimento di Diletta Leotta? “Mia mamma e mia nonna, per me emblema di classe e di eleganza” ha rivelato. Tra le star però, il suo faro è Brigitte Bardot, per il suo saper scegliere capi femminili e grintosi allo stesso tempo. Una qualità che ha saputo ben acquisire dalla mitica BB, visto che anche lei dosa romanticismo e sex appeal con scelte mai banali, come un ruggente e svolazzante abito animalier Etro.

La vita in rosa

Il rosa è il colore preferito di Diletta Leotta. Una vera ossessione quando era piccola e suo tormentone oggi che è una donna. “Un colore che negli anni ho cercato di limitare, sostituendolo con i colori pastello”, come il celeste di un abitino Elisabetta Franchi con scollatura e spacco. Anche se cerca di dosarlo però, non lo abbandona mai del tutto e le sfumature che vanno la fucsia al cipria sono sempre protagoniste degli outfit della conduttrice.

A cosa non rinuncia Diletta Leotta

Nel guardaroba estivo di Diletta Leotta non possono mancare jeans a vita alta, abiti sangallo e top corti. Ma ciò di cui non riesce proprio a fare a meno in ogni stagione sono i tacchi altissimi. “Sono parte di me”, rivela. E infatti non è raro vedere la conduttrice sportiva sui campi da calcio con eleganti calzature Casadei. Scende dai trampoli solo per fare sport. Allora sceglie scarpe da running e ci dà dentro con gli allenamenti. Anche i costumi sono un chiodo fisso della bionda siciliana. Interi o bikini non fa differenza, anche se i primi hanno un vantaggio: “Li uso anche come body per creare dei look serali con una gonna o degli shorts” spiega.

L’importanza dei dettagli

Vanitosa? Neanche per idea. Diletta Leotta ci tiene a precisarlo. “Mi guardo allo specchio solo per mettere il rossetto”, rivela durante l’intervista. Però ammette di tenere molto all’aspetto. Tanto sport per restare in forma, cura del corpo e del look per apparire sempre al top. “Ho capito l’importanza di raccontare una storia anche attraverso abiti e accessori, per questo amo studiare ogni minimo dettaglio”. E a proposito di storie: una stuzzicante ce l’avrebbe da raccontare. Gira voce che tra lei e il pugile Daniele Scardina sia finita dopo un anno insieme. Sarà vero? “E’ un tema importante e delicato… non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”, glissa. Proprio lei che ama le scollature hot, sulla vita privata non si sbottona…

