Emily Ratajkowski, Inamorata e senza reggiseno

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy un voto al colore Per tutte le tasche 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Emily Ratajkowski è diventata famosa nel 2013 grazie al video Blurred Lines di Robin Thicke. O meglio, il suo seno è diventato famoso. Nelle immagini infatti la modella ancheggiava intorno al cantante in topless e da allora il suo décolleté è una costante nelle nostre vite.

La Ratajkowski, affermata influencer, può contare su 26 milioni di follower, con cui condivide la sua quotidianità, i suoi pensieri e il suo corpo. In quarantena insieme al marito, il produttore Sebastian Bear-McClard, e al loro cane Colombo, Emily Ratajkowski intrattiene i fan annoiati con scatti seducenti, dove spesso è vestita pochissimo. Del resto, come già detto, in questi anni abbiamo imparato a conoscere quasi ogni parte del suo corpo, da tutte le prospettive.

Splendida 28enne, Emily Ratajkowski non è però solo apparenza. Portabandiera dei diritti delle donne, si è sempre battuta per la libertà di espressione e per l’accettazione di tutte le forme e i colori. Battaglie sociali a parte, Emrata è anche un’abile imprenditrice. Nel 2017 Emily ha infatti lanciato il suo brand di swimwear e lingerie, Inamorata. Le collezioni sono composte da capi succinti e rivelatori, tra reggiseni in pizzo e slip piccolissimi.

Adesso che è sposata e follemente innamorata del marito, Emily Ratajkowski ha deciso di ampliare le sue collezioni, proponendo anche una linea maschile abbinata a quella femminile. Due i capi per ora proposti, degli shorts e una camicia a maniche corte, in fantasie coloratissime. Per mostrarli Emrata si è cimentata in scatti acchiappa-click dove si avvinghia al marito. Nello foto ovviamente la provocante Emily non indossa il reggiseno. Il trucchetto ha funzionato e la capsule è andata esaurita in pochissimi giorni.

Related Posts