La bionda è tornata: Emma Marrone “più fi*a di prima”

Emma Marrone è tornata bionda. I capelli scuri, che comunque non le stavano affatto male, sono solo un ricordo. La notizia, seppur frivola, non è semplicemente un cambio di look. Per la cantante salentina che ha appena spento 36 candeline è una vera e propria rivincita.

Il compleanno

Una Emma Marrone splendida e sicura di sé aveva salutato la nuova età: “Penso di essere più figa adesso di quando di anni ne avevo 26.

Autostima per fortuna a mille”. Sdraiata a terra in una posa sexy, body nero e tatuaggio Miss Brown a vista, la cantante aveva fatto sui social un lucido bilancio della sua vita, ringraziamenti inclusi.

Era seguita un’accorata diretta Instagram in cui le lacrime avevano preso il sopravvento: il concerto all’Arena di Verona, cancellato per l’emergenza sanitaria, è stato un brutto colpo per l’artista, inutile negarlo.

Neanche 24 ore ed ecco la svolta: “Queste sono le ultime foto con i capelli scuri. La #bionda sta tornando!”. E poco dopo Emma Marrone ha postato il siparietto nelle storie: lei che fa finta di spaventarsi per non aver riconosciuto se stessa riflessa allo specchio, con la nuova nuance di capelli. Tra le dita un anello Bulgari da 1.650 euro: regalone di compleanno?

Emma Marrone è “bionda dentro”

La gioia di vedersi diverse e più belle all’uscita dal parrucchiere la conosciamo in molti. Ma è importante ricordare che Emma Marrone aveva interrotto i trattamenti ai capelli a gennaio, in concomitanza con le cure cui è stata costretta a sottoporsi. Era stato un consiglio dei medici che lei aveva prontamente accettato e condiviso con i fan: “Potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro”.

Per fortuna le cure sono andate talmente bene da consentire una nuova schiaritura: “Ragazzi sono tornata. Anche più idiota di prima, non solo bionda!” ha scherzato Emma Marrone apprezzando il suo colpo di testa. E sta davvero benissimo!

