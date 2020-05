Fase 2: Giulia De Lellis e Andrea Damante si separano…

Difficile mantenere privata parte della tua vita se fai l’influencer. E così Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno dovuto confermare quello che si vociferava da un po’: cioè che sono tornati insieme e hanno trascorso nella stessa casa questo periodo di quarantena. Arriva dal profilo di Damante un tenero scatto del loro ultimo giorno di convivenza a Pomezia. Ultimo, perché la coppia si è già separata.

Di Giulia De Lellis conosciamo quasi tutto: sappiamo le marche dei cosmetici che usa dedicando ampio spazio a illustrarne le doti miracolose; sappiamo che compra i pantaloni delle tute da Primark; sappiamo che le piace sperimentare in cucina e che fa un’ottima amatriciana. Dai social apprendiamo anche che Giulia De Lellis si dedica al fitness sul terrazzo e che non si è sottratta alla “Pillow Challenge” valorizzando il suo cuscino con una bella cintura Dior.

E’ naturale quindi che sempre sui social siano arrivati, seppur centellinati, gli aggiornamenti sulla ritrovata intesa dei due ex fidanzati. “Giulia e Andrea si sono sempre voluti bene” ha chiarito Andrea Damante. “L’ho perdonato guardandolo negli occhi”, ha chiuso la questione lei. Pazienza se tutti insistono sull’incoerenza, tirando in ballo il libro sulle corna. Giulia De Lellis ha voltato pagina, con decisione e coraggio.

Da Instagram apprendiamo anche della separazione tra i due con uno scatto tenerissimo dell’ultimo giorno. Andrea Damante, finito il lockdown, è ripartito per Milano. Lei si dedicherà di più alla famiglia, visitando le nipotine che non vede da mesi. Ma si tratta di un distacco temporaneo. Siamo in Fase 2: la vita riprende a scorrere. Oltre a tanti outfit estivi da sfoggiare e a una pelle più luminosa per via degli ultimi trattamenti, Giulia De Lellis ha una meravigliosa storia da vivere. L’estate è alle porte e l’amore fa battere il suo cuore… non sentite il profumo dei fiori d’arancio?

