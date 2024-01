Da Belen Rodriguez a Dayane Mello, quale capospalla scelgono le vip?

Con l’inverno entrato nel vivo e il freddo che si fa sentire, il capospalla diventa inevitabilmente il protagonista degli outfit. Per fortuna le opzioni tra cui scegliere sono molte: per dare sfogo al proprio stile e giocare con il look c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tra pellicce, cappotti e piumini ecco cosa preferiscono le vip.

LEGGI ANCHE >>>Deva Cassel e l’eleganza di un trench (di coppia) a Parigi<<<

Calde e trendy con il piumino

Perfetto sulla neve ma anche per le giornate in città, il piumino è il capospalla ideale per proteggersi anche dal freddo più pungente senza rinunciare allo stile. Corto, stretto in vita, morbido come una nuvola e con loghi all over è il puffer Fendi x Fila indossato da Cristina Buccino per la vacanza ad alta quota. Ha l’aria di essere caldissimo quello indossato Dayane Mello color verde foresta, reso elegante dal tessuto lucido e dal ribbon sul collo alto. Belen Rodriguez propone un modello Moorer color mandorla, in flanella australiana extrafine mista cashmere e imbottito di pelliccia.

L’eleganza del cappotto

Il cappotto è il capospalla per eccellenza e non può mancare nel guardaroba della stagione invernale. Quest’anno sono di tendenza quelli lunghi fino ai piedi, come il modello Msgm maculato che propone Giulia Salemi. Classico ed adatto ad ogni occasione quello sfoggiato da Giorgia Palmas, strutturato e in mistolana grigia. Lei lo indossa con stivali alti, calze traforate e cappello a tesa larga per un look elegante che non rinuncia a un tocco di seduzione. Negli ultimi anni la versione teddy è amatissima: Valentina Ferragni allo stadio ne indossa uno Max Mara color cammello.

Pelliccia sì, ma rigorosamente ecologica

La pelliccia è sempre molto apprezzata, in tutte le sue declinazioni: lunga, corta, chiara, scura… l’importante è che sia ecologica. Paola Turani ha sfoggiato la sua fake fur Missoni durante le vacanze ad alta quota con la famiglia, lunga fino ai piedi e nelle sfumature del marrone. Vaporosa e morbidissima quella Zara di Veronica Ferraro: l’influencer l’ha scelta grigia, sposando uno dei trend più caldi dell’inverno. Francesca Sofia Novello invece indossa un capospalla di pelouche riccio color panna, corto in vita e con ampi revers. A ognuna il suo stile, ma tutte super chic.

Il capospalla scelto da Giulia De Lellis? Lo trovi nella gallery.

Related Posts