Federica Pellegrini in passerella è “Divina”

“È stato bello come ogni anno… ma forse questa volta ancora di più”. Così Federica Pellegrini subito dopo aver calcato la passerella di beachwear di Raffaela D’Angelo. Non è la prima volta che sfila per la stilista (alla quale dice “cresciamo insieme”), ma stavolta nel Teatro Vetra a Milano, gremito di persone, la nuotatrice ha l’aria più distesa di sempre.

Federica Pellegrini cammina tra il pubblico con l’aria decisa, il piglio sicuro come fosse in vasca. Alle modelle non ha nulla da invidiare, anzi la sua falcata convinta lascia le colleghe di passerella indietro di un passo.

Indossa la novità assoluta della collezione di Raffaela D’Angelo: il “My-kini”, un costume intero che si può personalizzare totalmente (colore, modello, frase). Quello di Kikkafede ha la scritta Divina, è autocelebrativo e inorgoglisce la campionessa di nuoto. “Serve per lanciare messaggi positivi e veloci, come il mondo dei social suggerisce”: spiega la stilista e infatti colpisce nel segno.

I costumi e i fuoriacqua della collezione primavera-estate 2019 sono all’insegna di una donna viaggiatrice ed elegante, a volte romantica, a volte gipsy, ma mai scontata. Proprio come Federica Pellegrini.