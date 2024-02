Mango, Salemi, Ferragni: i look delle vip alla Milano Fashion Week

In una Milano di fine febbraio fredda e uggiosa ci pensa la fashion week a portare l’allegria. Un po’ di pioggia non ferma le star, che si riversano in città per assistere alle sfilate con le collezioni per l’autunno-inverno 2024/25. Il focus dovrebbero essere i look in passerella ma, come ogni stagione, alla fine ci si concentra su abiti e accessori delle vip sedute in prima fila: ecco chi c’è alla MFW.

Il potere del bianco

Da New York a Londra, passando per Milano e arrivando a Parigi, la parola d’ordine in fashion week è “stupire”. Dagli influencer che sognano le luci della ribalta alle star planetarie, tutti vogliono farsi fotografare. Tra tanta concorrenza però, a volte sono i look più lineari a farsi notare maggiormente. Pulito e candido, con il bianco difficilmente si sbaglia. E’ questa la tonalità scelta da Francesca Sofia Novello, allo show di Alberta Ferretti. La compagna di Valentino Rossi era sponsale con una gonna lunga e un blazer portato sensualmente sulla pelle nuda: prove di wedding dress? Cappotto bianco con decorazioni metalliche su spalle e braccia per Martina Strazzer da Genny: classica e molto chic. Bianco con dettagli neri per Giulia Salemi: la sua mise da Max Mara fa venire voglia di estate.

Le fantasiose

Non mancano le fantasie nel front row delle sfilate milanesi. In questa fashion week sono tante le star che optano per look eccentrici. Angelina Mango non poteva non presenziare al défilé di Etro. Il brand ha creato i cinque look della vincitrice del Festival di Sanremo 2024: impossibile dimenticarla all’Ariston, frizzante e gipsy. Alla sfilata la Mango ha scelto un outfit che ricordava quelli sul palco, composto da un pellicciotto multicolor, portato su crop top e pantaloni a zampa a motivo floreale, con maliziosi pannelli trasparenti. La più graffiante di questa MFW è Beatrice Valli allo show di Roberto Cavalli. L’influencer si è presentata con un tubino al polpaccio che fasciava le forme: molto sexy!

A tutto colore

Spazio anche al colore in questa Milano Fashion Week. C’è chi preferisce toni pastello e chi fa scelte più audaci. Federica Panicucci è elegantissima da Laura Biagiotti, con un long dress rosa antico abbinato a un blazer crop. I lunghi capelli biondi e una borsetta con le perle completavano la mise. Mood Barbiecore per Costanza Caracciolo che, per lo show di Luisa Beccaria, ha scelto un grazioso abito lungo con bottoncini sul ventre e balze, stretto in vita da un elastico. Blu denim per Aurora Ramazzotti, da Diesel con l’amico Jonathan Kashanian. Mix di colori per Valentina Ferragni che, da Fendi, ha debuttato ufficialmente anche il nuovo colore do capelli. L’influencer adesso è color cioccolato e ne va molto fiera: da diversi giorni posta scatti del suo inaspettato colpo di testa.

Le vip straniere a Milano

In una Milano capitale mondiale della moda per qualche giorno, le star internazionali non mancano. Da Prada Emma Watson è graziosa con un minidress azzurro a balze e un trench blu: allegra e solare, saluta fotografi e fan. Tubino aderente fantasia per Ashley Graham da Etro: dopo lo show la modella fa sapere ai follower di essere pronta per un piatto di pasta. Tailleur da business woman con camicia bianca per Eva Herzigova, impeccabile da Alberta Ferretti. La più hot è Iris Law, in prima fila da Tom Ford con un minidress oro che lascia intravedere i capezzoli. Guarda nella gallery le vip alla MFW.

Related Posts