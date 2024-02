Mfw Ferragni edition: Chiara a casa, Valentina dai brand “amici”

La domanda rimbalzava da giorni in ogni dove: la Milano Fashion Week segnerà il ritorno di Chiara Ferragni alla vita mondana? Chi ci sperava è rimasto deluso: dopo aver saltato Parigi, l’influencer non è andata nemmeno alle sfilate meneghine ma si è resa comunque protagonista della settimana della moda, seppur da casa. Al suo posto, in prima fila ai défilé c’erano la sorella, Valentina Ferragni, e la mamma, Marina Di Guardo. Ma andiamo con ordine.

L’addio a Fedez

La notizia è arrivata giovedì 22 febbraio, facendo rapidamente il giro d’Italia: Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Le indiscrezioni su una crisi profonda della coppia si susseguivano da mesi, adesso è arrivata la conferma della rottura. Continua dunque il periodo nero dell’influencer, già alle prese con lo scandalo legato alla beneficenza. Tra interviste degli interessati e soffiate delle persone a loro vicine, il weekend della fashion week milanese è comunque ruotato intorno a Chiara, sebbene lei sia stata molto lontano dalle sfilate. La priorità sia dell’imprenditrice che del rapper sono adesso i due figli, Leone e Vittoria, ed è a loro che la Ferragni sta dedicando tutte le energie in questi giorni.

Il weekend casalingo di Chiara Ferragni

In questo momento complicato, Chiara Ferragni è circondata dagli affetti più intimi, a partire dalla sua famiglia d’origine e dagli amici di lunga data. E’ proprio con le due sorelle, Valentina e Francesca Ferragni, e con la best friend Veronica Ferraro che la Ferragni ha trascorso la domenica, per un pranzo all’hotel Palazzo Parigi di Milano. La maggior parte del tempo però l’imprenditrice lo passa insieme ai suoi bimbi, Leone e Vittoria. In questi giorni li ha portati spesso sulle giostre del luna park di Parco Sempione. Non mancano le sedute di giochi casalinghi, tra disegni e film in tv. I suoi look si adattano di conseguenza: jeans larghi, stivali bassi (come quelli in camoscio di Tod’s), abiti comodi, giacche voluminose (il blouson in agnello di Saint Laurent da 8.700 euro è splendido) e cardigan caldi (il modello crop di Miu Miu è super trendy).

Valentina Ferragni dai brand “amici”

Se la MFW di Chiara Ferragni si è svolta tra il parco e le mura domestiche (il nuovo attico di Citylife è lussuosissimo), quella di Valentina Ferragni è stata frizzantissima. L’influencer ha partecipato a una serie di sfilate, favorendo i brand con cui collabora da tempo. In questa occasione, Valentina ha anche debuttato ufficialmente la nuova chioma color cioccolato, una tonalità calda e molto sensuale. Look color block da Fendi, con un abito grafico dal forte impatto visivo. Le tonalità non sono mancate nemmeno da Etro, dove la Ferragni ha optato per una lunga gonna con frange abbinata a un gilet. Gambe in vista da Missoni, con una camicia in seta effetto Arlecchino portata con collant velati. L’outfit più accattivante è però quello scelto per lo show di Philosophy, un total white che illumina una piovosa Milano. Tailleur-pantaloni anche per mamma Marina Di Guardo, elegantissima in blu da Luisa Spagnoli. Guarda nella gallery i look del weekend delle Ferragni.

