11 settembre, il trench di Melania fa discutere

Scivolone fashion per Melania Trump. In occasione del 18esimo anniversario dall’attentato dell’11 Settembre, Donald Trump ha postato su Instagram un’immagine che vede lui e Melania di spalle al Flight 93 National Memorial in Pennsylvania. La fotografia è stata in realtà scattata nel 2018, in occasione della loro visita al memoriale, ma il presidente l’ha scelta come scatto simbolo per il 2019.

Se l’anno scorso l’outfit della First Lady era stato ripreso da tutte le angolazioni, c’è un particolare che è stato rilevato solo adesso, grazie alla foto pubblicata da Trump, e che ha sollevato un polverone mediatico. Sulla parte bassa del retro del trench di Atelier Caito for Herve Pierre indossato da Melania Trump si vedere chiaramente un dettaglio discutibile. Il modello blu con ampia gonna ha cuciture a contrasto in bianco, una in particolare, grande e centrale, ricorda moltissimo una delle tue Torri Gemelle (alcuni suggeriscono che sia il Washington Memorial) con l’aereo che le punta contro.

E’ impossibile levarsi dalla mente i fotogrammi di quel giorno, entrate violentemente nell’immaginario collettivo e sul web ci si interroga come abbia potuto Melania Trump, attentissima a ogni suo outfit e molto sobria in Ralph Lauren per la commemorazione di quest’anno, sorvolare su un dettaglio così evidente.

Un portavoce della Casa Bianca ha bollato le accuse come ridicole ma non è la prima volta che Melania Trump è alle prese con il look sbagliato. Quando fu reso pubblico un audio privato di Donald Trump che, vantandosi di essere famoso, affermava di poter fare qualsiasi cosa alle donne, tra cui “prenderle per la f…” (Grab them by the pussy), Melania si presentò in pubblico con la camicia pussy bow di Gucci.

Per la visita al confine con il Messico, nel pieno della polemica per la separazione dei migranti dai loro figli, anche piccolissimi, la Trump sfoggiò un parka di Zara con la scritta “I really don’t care, do u?” (Non mi interessa proprio, e a te?). Adesso è la volta del cappottino col disegno equivoco. Quale sarà il prossimo pasticcio modaiolo?

