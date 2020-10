Tra reggiseni e pelle esposta: l’autunno in lingerie di Elisabetta Canalis

MORSO DELLA VIPERA pericolosamente sexy un voto al colore idea regalo come lo indossa 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ha trascorso l’estate nella sua Sardegna, circondata dalla famiglia e dagli amici. A fine agosto però per Elisabetta Canalis è stato tempo di tornare a Los Angeles, città dove risiede da anni, sia per esigenze lavorative che per amore. In California il marito Brian Perri svolge infatti la sua professione di chirurgo ortopedico.

Dopo lunghe settimane in costume nelle acque del mediterraneo e una breve vacanza in Bassa California, ora che è autunno, nonostante le temperature sulla costa del Pacifico siano tutt’altro che rigide, Elisabetta Canalis sembra aver chiuso i bikini nell’armadio. Ma questo non le impedisce di svestirsi, anzi! In questa stagione però Eli sembra preferire la lingerie.

Grande appassionata di fitness, Elisabetta Canalis si dedica giornalmente all’allenamento. Tra pilates, boxe e stretching, l’ex velina è sempre in movimento e i risultati si vedono tutti. A 42 anni Eli vanta un corpo scolpito e delle curve che fanno ancora sbandare gli italiani. Sono diversi gli scatti pubblicati in questi giorni che danno le palpitazioni. In posa sul letto la Canalis alterna bianco e nero, sfoggiando sia body che reggiseni pieni di pizzi di Intimissimi.

C’è poi un video divertente in sequenza dove una simpatica Elisabetta Canalis sul balcone sostituisce l’asciugamano bianco con dei completini sexy. I follower più attenti si sono accorti anche di un piccolo incidente fashion, che ha svelato più inguine di quanto previsto. Lei non si scompone, ride davanti allo schermo e i like raddoppiano.

