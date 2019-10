A cena da Sophia Loren, per un piatto di Barilla “alla moda”

Dimentichiamo l’arcinoto claim “Dove c’è Barilla c’è casa“. Il nuovo “E’ pronto!” si appresta a conquistare un pubblico internazionale e cosmopolita grazie a un sapiente mix di tradizione e modernità che spiazza e conquista. Il video in questione ha come protagonista Sophia Loren, l’ottantacinquenne diva campana, simbolo del made in Italy in tutto il mondo e una serie di personaggi surreali attorno alla sua tavola.

Grafica pop in technicolor, musica classica, moda vintage mixata a capi cool e location che sanno di cliché, “Dinner’s ready” racconta il rito tutto italiano di incontrarsi la sera a cena, davanti a un piatto di pasta. Dalla metropolitana al parrucchiere, dal jazz club alle autostrade anni 50, tutti accettano l’invito. Il classico “E’ pronto!”, che richiama personaggi di ogni tipo, è pronunciato da Sophia Loren e gli spaghetti, neanche a dirlo sono Barilla. Ma non il classico pack blu, si tratta di un’esclusiva confezione rosa che sarà in vendita in edizione limitata in 90 punti vendita Esselunga.

A partorire questo insolito connubbio è stato lo stilista Giuliano Calza, del marchio GCDS. Con la regia di Nadia Lee Cohen e il beneplacito di Guido Barilla, ecco la nuova versione della pasta più fashion che sia stata mai concepita.

