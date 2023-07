Elisabetta Gregoraci, look esplosivo per la prima puntata di Battiti Live

Non è estate senza Radio Norba Cornetto Battiti Live. L’appuntamento musicale va in onda ogni luglio su Italia 1. I cantanti più amati d’Italia si esibiscono sul palco, con la magia delle città pugliesi a fare da sfondo. Le hit del momento fanno ballare il pubblico presente e gli spettatori a casa. Al timone di uno degli eventi più attesi della stagione televisiva ci sono ancora Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, per il settimo anno consecutivo. Affiancati dalla frizzante Mariasole Pollio, fanno cantare e divertire. In tv però anche l’occhio vuole la sua parte e i look dei protagonisti della kermesse non passano inosservati.

Super sexy

Stagione dopo stagione Elisabetta Gregoraci è sempre più splendida. Grandissima appassionata di moda, la conduttrice ama stupire i suoi fan con outfit sexy e firmati. Se già nell’edizione 2022 aveva ammaliato con la sua sensualità sul palco di Radio Norba Cornetto Battiti Live, quest’anno è partita con il botto. Per la prima puntata la showgirl ha optato per un abito che lasciava davvero poco all’immaginazione. Il vestito nero, lungo fino a piedi, è caratterizzato da pannelli trasparenti sulle gambe. A stupire nel modello firmato Dan More (1.350 euro) è però il corpetto. Lo scollo incrociato crea un ampio oblò, che lascia scoperto in parte il seno e mostra gli addominali scolpiti.

Il cuore di Elisabetta

L’outfit scelto da Elisabetta Gregoraci per la serata inaugurale di Radio Norba Cornetto Battiti Live è talmente azzardato da far arrossire anche Alan Palmieri. A inizio puntata Elisabetta ha chiesto al co-conduttore se andasse tutto bene. “Sono concentrato, emozionato e anche un po’ imbarazzato, come puoi capire”, ha ammesso lui timidamente, indicando la generosa scollatura. Lei, simpatica e autoironica, ci ha tenuto a sottolineare come proprio in quel punto batta il suo cuore, un cuore che dedica al pubblico che tanto la ama. I commenti di apprezzamento dei follower non si sono fatti attendere. Bravissima e bellissima – Stupenda – Facci sognare come solo tu sai fare – Che regina!

I look dei cantanti

Oltre ai conduttori, sul palco di Radio Norba Cornetto Battiti Live si susseguono anche gli artisti italiani più importanti, con i loro look estivi e cattura-sguardi. Camicia bianca e shorts in denim Dolce&Gabbana per Annalisa, che ha scelto la stessa maison anche per il suo abito da sposa. Stesso brand per Paola&Chiara, che optano per due abiti neri in pizzo. Total black per Emma Marrone, in GCDS. Fedez è sbarazzino con una t-shirt Prada (820 euro) mentre Rosa Chemical è un damerino nel completo broccato di Collini. Dall’abito di Elisabetta Gregoraci agli outfit dei cantanti: guarda nella gallery le foto della prima puntata.

