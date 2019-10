Stagione nuova, look nuovo. Per affrontare al meglio l’autunno, le celebrità hanno deciso di dare una svolta alle loro acconciature, c’è chi ha osato cambi drastici di colore e chi ha preferito ritocchi al taglio.

Michelle Hunziker, dopo anni di chioma liscia con la riga al centro, ha deciso di azzardare con la frangia: un colpo di forbici minimo, ma il risultato è d’effetto. Sulla stessa strada anche Federica Nargi, Paola Di Benedetto e Charlotte Casirghi, che scalano le lunghezze dei capelli e incorniciano lo sguardo con il ciuffo. Paola Turani prova un bob riccio, perfetto per il suo viso.

Chi ci va pesante è Monica Bellucci, che ha fatto la sua apparizione alla fashion week milanese con un inedito caschetto. Non è da meno Asia Argento, che dice addio al nero in favore del biondo, scegliendo un cortissimo pixie. Capelli del colore del sole anche per Mirian Leone che abbandona (almeno temporaneamente) l’iconico rosso rame. Meglio prima o adesso? Guarda la gallery e decidi tu.

