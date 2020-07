MORSO DELLA VIPERA come lo indossa pericolosamente sexy un voto al colore adatto per questa occasione 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Sono passati ventiquattro anni da quando, nel 1996, Alessandra Ambrosio muoveva i primi passi nel mondo della moda. Brasiliana di origine italo-polacca, la Ambrosio è stata scoperta a 15 anni durante il concorso Elite Model Brasil – Look of the Year. Non vinse la gara ma fu messa sotto contratto dall’agenzia per un anno. Il resto è storia. I brand, da Guess a Moschino, hanno iniziato a fare a gara per averla come protagonista nelle campagne e come top in passerella.

Come dimenticare il lunghissimo capitolo nelle vesti di Angelo di Victoria’s Secret? Alessandra Ambrosio ha collaborato con la maison di lingerie per 17 anni, indossando due volte il Fantasy Bra, lo speciale reggiseno realizzato con pietre preziose, durante l’annuale fashion show. Anche grazie ai contratti con il colosso di intimo, la Ambrosio è stata più volte inserita nella classifica di Forbes sulle modelle più pagate.

Per quanto riguarda la vita privata, Alessandra Ambrosio è stata fidanzata per un decennio con l’imprenditore californiano Jamie Mazur, da cui ha avuto due figli. Adesso però Alessandra è innamoratissima dell’italiano Nicolò Oddi, fondatore di Alanui, con cui abita a Los Angeles. Non è però lui, bensì il fotografo Badboi, l’autore degli scatti mozzafiato realizzati nel giardino di casa dove un’Ambrosio super sexy posa in topless, con addosso solo un asciugamano che copre il seno e uno slip blu della sua linea di bikini, Gal Floripa.

Sono tante le immagini con addosso costumi striminziti che Alessandra Ambrosio pubblica sui social, a riprova che, dopo tanto tempo si conferma ancora lei la miglior testimonial. Se ci aggiungiamo che il brand è pure suo, il guadagno doppio è assicurato.

