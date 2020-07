La frangetta sfoggiata in parlamento acquista un preciso significato

I lunghi capelli biondi sono sempre stati il marchio di fabbrica di Maria Elena Boschi. La deputata di Italia Viva se n’è sempre presa cura, scegliendo uno stile sobrio con pochi e spesso impercettibili cambiamenti. Da qualche giorno c’è un dettaglio che fa la differenza: la frangetta. Ben visibile sul suo volto, ha debuttato in parlamento e poi durante la sua intervista al Tg4.

Sciolti sulle spalle, con morbide onde, oppure raccolti in una treccia romantica, o ancora legati in una coda con ciuffo laterale: i lunghi capelli di Maria Elena Boschi sono tra le pettinature più osservate in parlamento. E l’ultima modifica l’hanno notata tutti: una rinfrescata al colore e un taglio deciso sulla fronte. A voler dar retta al pettegolezzo, sarebbe la conferma della relazione con Giulio Berruti.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, paparazzati da tempo insieme, avevano sempre smentito l’eventualità. Poi un giornale di gossip ha pubblicato il bacio e proprio di recente Giulio Berruti è venuto allo scoperto: “Sono innamorato, siamo una bellissima coppia”, si è sbilanciato senza citare direttamente Maria Elena. Ma il nome della sua fidanzata, a quel punto, non c’era bisogno di farlo. Nessun commento invece, dalla diretta interessata.

Le professionalità del suo ruolo merita un certo riserbo e Maria Elena Boschi ci tiene a restare fuori dal gossip. Se è vero però che un cambiamento esteriore riflette la svolta di una donna, ecco che la frangetta della Boschi, inquadrata nel contesto della sua vita privata, acquista un nuovo significato. Insomma voglia di ufficialità o… desiderio di cambiamento in ambito governativo?

