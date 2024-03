Perché aspettare l’estate? Ecco le vip che sono già in bikini

Che bisogno c’è di aspettare l’estate per mettersi in bikini? Le vip non hanno nessuna intenzione di far passare tutto questo tempo e, partite per mete assolate, in questi primi mesi dell’anno hanno già sfoggiato tanti costumi. Colori accesi, fantasie audaci e applicazioni floreali sono i trend più hot dell’inverno: saranno gli stessi che ritroveremo durante la stagione calda?

In spiaggia vince il colore

Colori accesi e decisi illuminano i bikini che le vip hanno sfoggiato questo inverno. Francesca Ferragni, in luna di miele alle Maldive, è rimasta fedele ai colori al neon del due pezzi Valentina Ferragni x Reina Olga che aveva già mostrato in estate. Cecilia Rodriguez ha abbinato due tonalità di rosa (una fluo per il top, l’altra più tenue per lo slip) nel costume Me Fui che ha indossato durante la vacanza in famiglia in Argentina. Giulia De Lellis ha scelto il color ruggine, ma illuminato da una pioggia di strass. Il reggiseno regala un underboob che lascia senza fiato.

Basta un po’ di fantasia

Sarà anche questo l’anno dell’animalier? Marta Losito sembra proprio affermarlo. L’influencer ha indossato un bikini tigrato The Attico con fondo giallo e stampa ruggine. Punta su sfumature di colori caldi e intensi anche Chiara Biasi: il viola, il rosso, l’arancio, il rosa e il nero si fondono sul suo due pezzi Matinée, creando un effetto molto suggestivo. In Argentina Belen Rodriguez ha sfoggiato tonalità fluo e un mix and match di fantasie che fondono fiori e foglie dalle silhouette grafiche.

I fiori sul bikini

I fiori sul bikini sembrano essere un mood che trova grandi consensi. E’ romantico, con la sua stampa a roselline dai colori tenui, il due pezzi Heliophilia con cui si è messa in posa Elisa Maino. Petali delicati anche sul beachwear La Reveche di Natalia Paragoni, con applicazioni tono su tono sul reggiseno e sui fianchetti, che l’influencer ha indossato durante il viaggio alle Maldive con Andrea Zelletta. Stile affine per Valentina Ferragni, anche lei in total white e con una rosa che le impreziosisce il top.

Tra le vip in bikini ci sono anche Wanda Nara, Ludovica Pagani ed Elisabetta Gregoraci: guardale nella gallery.

