Estate in dolce attesa? Le vip danno lezioni di premaman

Estate con il pancione, ma senza rinunciare allo stile. Lo sanno bene Giorgia Palmas e Sharon Fonseca, solo per citarne alcune, che oltre alle forme arrotondate sfoggiano un premaman da copiare. Durante la dolce attesa guai a rinunciare alle sensualità! E’ questo il messaggio che sembrano voler mandare ai loro follower. C’è chi sceglie costumi ridottissimi e sfoggia le curve, chi punta su tessuti freschi e impalpabili, chi preferisce minidress aderenti che esaltano le forme.

Vestiti attillati che sottolineano il pancione

Il premaman lascia spazio alla femminilità, con il pancione ben sottolineato da vestiti attillati. Alice Campello ne sceglie uno House of CB bianco e cortissimo e lo abbina a tacchi vertiginosi Aquazzura. E’ già mamma di Alessandro e Leonardo ma entro l’estate darà alla luce Edo, il terzo figlio da Alvaro Morata. Anche Giorgia Palmas, incinta di Filippo Magnini e presto mamma della seconda femminuccia, sottolinea le forme della gravidanza con un abito aderente Kangra. Morbido e avvolgente, unisce stile e comodità.

Colori chiari e tessuti leggeri

Fresco e delicato, in pizzo sangallo bianco, con taglio a stile impero e spalle scoperte. La scelta premaman di Sharon Fonseca è un vestitno Amen Style perfetto per l’estate con il pancione. L’influencer lo indossa nel video in cui annuncia ai follower che presto lei e Gianluca Vacchi diventeranno genitori di una femminuccia. Colori tenui e tessuti impalpabili sono anche la scelta di Gaia Lucariello, già mamma di Lorenzo e in attesa di un altro maschio da Simone Inzaghi. I suoi copricostume Ele Collection donano classe alla sua mise da spiaggia.

Curve in mostra con bikini striminziti

Il bikini per le vip non è mai troppo striminzito, soprattutto se c’è un pancione da sfoggiare. Michela Persico lascia gli abiti premaman nell’armadio e indossa i costumi della sua linea MiVà. A breve darà alla luce il suo primo figlio dal compagno Daniele Rugani e approfitta dell’estate per far esplodere tutto il suo sex appeal. Alice Campello è della stessa idea: oltre alle curve della gravidanza sfoggia anche un lato B niente male…

Se cerchi spunto per il premaman perfetto per la tua estate, guarda la gallery…

Related Posts