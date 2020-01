2020: la svolta di Barbara d’Urso inizia da Instagram. Dopo aver sfidato la sua proverbiale paura di volare prendendo un aereo per Dubai, la conduttrice ha dimostrato ulteriore coraggio postando… un selfie struccata.

Barbara d’Urso fresca dell’incoronazione di “personaggio televisivo più significativo del decennio” secondo Il Corriere della sera, ha scelto gli Emirati Arabi per una vacanza all’insegna del relax. Capodanno a Dubai, un classico tra i vip: al party di San Silvestro la conduttrice ha ballato con Jonathan Kashanian e scattato foto con Elisabetta Gregoraci.

Non sono mancate cartoline sorridenti tra le palme, sensuali dalla spiaggia o ammiccanti a bordo piscina. Scatti che Barbara d’Urso ha dedicato ai follower sempre “col cuore”, come sua consuetudine. In un dialogo costante e ininterrotto con i suoi fedelissimi telespettatori.

Ma ai bene attenti non è sfuggito un particolare: la prima foto dell’anno la ritrae, rilassata e serena, di fronte all’oceano, completamente senza trucco. Una scelta controcorrente per la d’Urso, che ci tiene ad apparire sempre perfetta.

Bellissima e radiosa, Barbara d’Urso ha voluto togliere la maschera. Carica dell’energia che solo le vacanze e il sole sanno dare, Barbara ha voluto mostrare Carmelita. Non solo il décolleté invidiabile, ma anche la faccia.

Il confronto con le foto precedenti è impressionante. La posa è la stessa, il bikini anche. Tolti gli occhiali da sole, i filtri di Instagram e il make up, Barbara d’Urso appare in tutta la sua bellezza. Complimenti Barbarella e buon anno!

