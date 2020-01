MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Non per tutti Piace solo alle vip Come lo indossa 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Nel 1999 è stata la protagonista del Festival di Sanremo ed ha rubato il cuore del pubblico italiano con la sua raffinata bellezza acqua e sapone. Oggi, 20 anni dopo, Laetitia Casta è ancora un’icona di fascino. Sfrontatamente sensuale senza essere mai volgare, elegante e piena di classe, la modella 41enne continua a sedurre dalla sua pagina social o dalle copertine delle riviste patinate.

E’ proprio alla bellezza francese che il magazine “032c” ha dedicato la sua ultima cover. Laetitia Casta come al solito dà prova di essere una vera maestra nell’arte della seduzione. Posa languida e provocante con un’abito fucsia Jacquemus dalla profonda scollatura e con una fila di bottoncini strategicamente aperti sulla parte bassa. Poi fa il bis, con un sensuale minidress nero che sottolinea le sue forme perfette.

A colpire nell’outfit di Laetitia Casta è un dettaglio glamour. Le gambe, sempre in primo piano, sono inguainate da un gambaletto nero. Fino a poco tempo fa il solo pensiero ci avrebbe fatto letteralmente rabbrividire, ma ora la calza velata che arriva al ginocchio è tornata prepotentemente ad essere oggetto di seduzione. La modella la sfoggia con sicurezza negli scatti che la vedono protagonista, sfruttando appieno il loro potenziale.

Corpo formoso e viso d’angelo, Laetitia Casta sa bene come ammaliare attraverso l’obiettivo. Non è un caso se da oltre due dacadi è considerata una delle donne più belle del mondo, sicuramente tra le più desiderate, capace di impadronirsi della scena sia sulla passerella che al cinema o in tv. Ora un nuovo anno sta per iniziare e un nuovo decennio sta per aprirsi, e lei lo inaugura con scatti che lasciano a bocca aperta e che le assicurano un posto nell’Olimpo delle più belle.

Related Posts