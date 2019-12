Ottimi accessi per Lookdavip, in questo 2019 che volge al termine. I nostri pezzi, sempre a cavallo tra gossip e moda, hanno avuto un crescente interesse di pubblico. I look delle protagoniste della televisione sono cliccatissimi. Le vip italiane attirano più delle straniere, con qualche eccezione. I pezzi più letti? Quelli sulle cosiddette “influencer”. Ecco cosa ha stuzzicato quest’anno la curiosità dei lettori.

INFLUENCER

Sdoganato il tema Influencer, su Lookdavip abbiamo creato una categoria dedicata: i cui pezzi sono tra i più letti di tutto il sito.

Il 2019 è l’anno di Elodie Di Patrizi. Le canzoni che canta spaccano, l’amore con Marracash va a gonfie vele, i brand di moda se la contendono come testimonial. E Marracash sui social scalpita…

>>>Elodie in lingerie fa ingelosire Marracash<<<

Chiara Ferragni, influencer per definizione, attira click senza troppi sforzi. Due temi caldi hanno incuriosito i nostri lettori: l’attacco del Codacons e il seno “nuovo”.

>>>Chiara Ferragni, durante la polemica col Codacons, il nuovo seno fa impazzire la rete<<<

Anche Diletta Leotta è un superpersonaggio che incuriosisce e attira. Legata alla tematica biancheria intima maschile è praticamente una bomba, e i pezzi su di lei sono tra i più letti del nostro sito.

>>>Diletta Leotta, che storia… tra le mutande<<<

TELEVISIONE

Sabrina Ferilli sbanca con la sua partecipazione a Tu si que vales. Bella, brava, elegante e riservata. A confronto con Belen…

>>>Sabrina Ferilli col look sbaraglia anche Belen Rodriguez<<<

La “Twerking Queen” Elettra Lamborghini conquista il pubblico di The Voice of Italy. Poi su Instagram si sfoga e ammette di non piacersi.

>>>Elettra Lamborghini confessa “Sembravo una balena!”<<<

Non poteva mancare in classifica una delle passioni televisive italiane: il Festival di Sanremo. Il look della conduttrice Virginia Raffaele all’Ariston piace… o no?

>>>I voti ai look di Virginia Raffaele<<<

MATRIMONI

L’istituzione del matrimonio sarà anche in crisi, ma i dettagli relativi agli abiti da cerimonia dei vip restano una delle passioni degli Italiani. Tra i pezzi più letti di quest’anno ci sono sicuramente le nozze di Cristina Chiabotto ed Eleonora Daniele.

>>>L’abito da sposa Alberta Ferretti di Cristina Chiabotto<<<

>>>Il look dei vip alle nozze di Eleonora Daniele<<<

STAR INTERNAZIONALI

Non è una novità che Meghan Markle sia tra i personaggi più seguiti al mondo. Se poi indossa un vestito che potremmo avere tutte nell’armadio ecco che l’interesse diventa enorme.

>>>Meghan Markle, l’abito low-cost vale un sacco<<<

Che sbadata Catherine Zeta-Jones! Il suo scatto “nude” diventa virale sui social e lei cancella il post. Per fortuna noi l’avevamo salvato prima!

>>>Catherine Zeta-Jones, svolta hot a 49 anni<<<

Cosa ti è piaciuto di più? Se non hai voglia di cliccare sui link, fai un “ripasso” di gossip con la nostra gallery.