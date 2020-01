A guardare le pagine social delle celebrità, sembra di essere a nel pieno dell’estate. Al bando giacche pesanti, cappotti e piumini, a favore di costumi striminziti come se fosse agosto. Da Elena Barolo a Bianca Atzei, sono tante quelle che hanno scelto di dare il benvenuto al 2020 dalle spiagge assolate e di mandare gli auguri ai follower in tenuta da mare. Chi ha scelto le Maldive, chi ha preferito gli Emirati Arabi… ma tutte hanno sfoggiato fisici perfetti e un beachwear da perdere la testa. Per loro la prova costume è già iniziata (e superata)… e voi siete pronte a prendere spunto per la prossima stagione?

Le fan del bikini

Elisabetta Gregoraci è un’irriducibile del bikini. Sulla spiaggia di Dubai indossa un modello multicolor Miss Bikini Luxe e mette in mostra gli addominali scolpiti. Il costume due pezzi piace anche a Chiara Ferragni, che sceglie quelli della sua collezione per giocare in spiaggia con Leone, e ad Alessia Marcuzzi che indossa lo stesso modello Ele Collection in due diverse varianti di colore. Michela Quattrociocche è romantica e sensuale con slip e reggiseno Clara Aestas, Wanda Nara evidenzia le forme con i colori fluo.

A qualcuna piace intero

Se il preferito resta sempre il bikini, alcune star non disdegnano il costume intero. Quello di Elena Santarelli è nero: semplice, essenziale e ultra chic. Più frizzante è quello Goldenpoint in lurex con rouches sullo scollo indossato da Melita Toniolo. Bellissimo il pancione colorato di Costanza Caracciolo. Seducente ed elegante l’intero verde con scollatura profonda di Thais Wiggers. Paola Turci, invece, sceglie un monospalla Eres di gran classe, soprattutto se abbinato con un cappello a tesa larga come fa lei…

L’estate è ancora lontana, ma per non farti trovare impreparata alla prova costume sfoglia la gallery…

Related Posts