In passato era maggio la stagione delle cerimonie. Il clima mite e l’avvicinarsi della stagione rendeva perfette le cerimonie religiose, con la possibilità di festeggiamenti all’aperto. Quest’anno, con il lockdown a frenare qualunque iniziativa, si è spostato tutto a ottobre. Tanti i vip che hanno organizzato in questo periodo le cerimonie. Cos’hanno indossato con il clima autunnale? Diamo un’occhiata al loro vestito.

Se per il matrimonio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, la famiglia Berlusconi ha optato per outfit invernali (guardali qui), per i suoi 40 anni Clizia Incorvaia era completamente scollata. L’ex gieffina siciliana ha scelto un vestito color prugna di Atelier Emé con scollo a cuore e gonna di tulle, che ha abbinato alla nuance del rossetto.

Tuta nera Elisabetta Franchi per Anna Tatangelo, che mostra un look molto elegante per la comunione di Andrea. Pantaloni, un bordino bianco sulla scollatura e un velo sul décolleté per la cantante, che ha organizzato per il figlio una bellissima festa in famiglia.

Un vestito di candido pizzo per Costanza Caracciolo, durante il battesimo della piccola Isabel. L’ex velina ha accessoriato l’outfit Elisabetta Franchi con sandali Zanotti e una piccola Chanel.

Fiori delicati, invece, per Beatrice Valli che ha festeggiato il battesimo della terza figlia Azzurra con un raffinato abito a fantasia floreale Zimmermann.

Cerimonia in vista? Prendi spunto dai vip nella gallery.

