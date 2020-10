irina shayk ritira la figlia a scuola e parte con il macchinone

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione un voto al colore perciolosamente sexy 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

A vedere Irina Shayk posare nuda e fiera su un piedistallo viene subito in mente una “moderna dea greca”, per usare le parole che Eva Herzigova ha speso sotto allo scatto postato dalla top su Instagram. La Shayk è la protagonista del numero di novembre dell’edizione ceca di Vogue. In copertina Irina guarda dritta in camera e copre seno e inguine con due piatti di Versace. Il servizio è stato realizzato a Milano, proprio nel giardino di Donatella Versace. Un’immagine sensuale e bucolica, che svela il corpo della star russa in tutto il suo splendore.

Irina Shayk è sì una delle donne più ammirate al mondo e una delle modelle più richieste dagli stilisti ma è anche una mamma amorevole. Archiviata la relazione con Bradley Cooper adesso Irina, quando non è impegnata per lavoro, dedica tutte le sue attenzioni alla figlia Lea De Seine. La piccola, 3 anni, frequenta l’asilo a New York ed è Irina che l’aspetta personalmente fuori da scuola a fine giornata.

La mamma più fashion del mondo

Paparazzata per le strade dell’Upper East Side, Irina Shayk, con addosso un completo verde acido di Cami NYC, ha trasformato i marciapiedi della Grande Mela nella sua passerella urbana. Occhiali a triangolo di Chrome Hearts, comodi sandali di Reformation e l’immancabile mascherina (la sua è firmata Versace) completano l’outfit “da mamma”. Poi il momento più dolce, l’abbraccio fuori da scuola con la sua piccola, anche lei super trendy con un pellicciotto giallo abbinato ai collant e una gonna nera di tulle.

Verso casa con il macchinone

Dopo i saluti Irina Shayk prende la bimba in braccio e le due, più affiatate che mai, si preparano per andare a casa. Potevano partire su una banale utilitaria? Ovvio che no, il duo mamma-figlia più glam della città sale su una lussuosa Tesla Model X, il crossover elettrico ideato da Elon Musk, in vendita a partire da 95mila euro. La Shayk preferisce dunque la macchina a una passeggiata autunnale. Motorizzata sì ma molto eco-friendly.

Related Posts