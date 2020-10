A Tsqv Sabrina Ferilli col vestito di Maria De Filippi

Tu si que vales si conferma la trasmissione più vista del sabato sera. Con i suoi talenti che si mettono in gioco e un cast di tutto rispetto tiene incollati allo schermo quasi 5 milioni di telespettatori. Punti saldi del programma la simpatia di Gerry Scotti, gli outfit di Belen Rodriguez e la competenza di Maria De Filippi. Non si può però sottovalutare la popolarità di Sabrina Ferilli. L’attrice romana gode di grande favore del pubblico, che la ama per la sua sincerità e per il suo stile.

Grande amica di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli attua la stessa strategia di riservatezza. Poco presente sui social, si concentra sul programma e punta tutto sul sabato sera. I suoi look sono cercatissimi nel weekend. E introvabili.

Bocche cucite sugli outfit da parte degli uffici stampa e nessun marchio si fa avanti a dichiarare con orgoglio che ha vestito Sabrina Ferilli. Fino alla sesta puntata.

Sabato 17 ottobre Sabrina Ferilli ha indossato un vestito nero con decorazioni colorate. Fiori sul décolleté e pois sulla gonna di volant per quest’abito smanicato che per noi è un déjà vu. Lo è in realtà per molti italiani: quel vestito ha avuto il privilegio di sfilare in uno dei palchi più osservati del Belpaese, quello di Sanremo. E chi è stata a indossarlo, nel 2017? Proprio Maria De Filippi.

Si tratta di un vestito Givenchy: la conduttrice aveva scelto la maison per i suoi outfit all’Ariston. Amiche del cuore, Sabrina e Maria hanno gli stessi gusti in fatto moda. Attingeranno l’una dal guardaroba dell’altra?

