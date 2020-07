Fiammetta Cicogna battezza le figlie… vestita da sposa

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Personalizzato 5.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Una serie di indizi conducono al matrimonio di Fiammetta Cicogna con Carl Hirschmann. Lei lancia il sasso e ritira la mano: per adesso pare si tratti solo del battesimo delle gemelle Gaia e Gioia.

Una foto di Fiammetta Cicogna ha scatenato la fantasia: un abito bianco del fashion designer Andrea Incontri, col tulle su décolleté e il velo sul viso. Lo scatto romantico è in bianco e nero, lei è ritratta da sola, sorridente. Cosa avreste pensato se non a un matrimonio? Tanto più che Fiammetta Cicogna aveva da poco preso il bouquet lanciato da Vittoria Ceretti durante le proprie nozze.

Si tratta invece di un’altra cerimonia importante, il battesimo delle gemelline nate a settembre scorso. Evento rimandato per l’emergenza sanitaria e adesso finalmente celebrato in Costa Azzurra. Tra gli ospiti qualche amico, tra cui lo stilista Andrea Incontri che proprio quel giorno festeggiava il suo compleanno e che ha avuto l’onore di essere il padrino di Gioia, le madrine e le famiglie di Fiammetta Cicogna e Carl Hirschmann.

Nei pochi scatti diffusi via social si vede il vestito “da sposa” di Fiammetta, Carl, il papà delle bimbe, con una giacca rosa salmone, alcuni dettagli del party all’aperto. Felicità, serenità e solennità sono intuibili.

Del matrimonio di Fiammetta Cicogna con lo storico fidanzato, compagno e padre delle bambine Carl Hirschmann se ne parla da anni. La coppia però, sempre riservata, ha preferito aspettare e fare un passo alla volta. Dopo la gravidanza lo scorso anno e il battesimo delle bambine però, adesso è ora di pensarci seriamente Fiammetta!

