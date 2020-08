Su Italia 1 il lunedì sera si canta e si balla dai palchi pugliesi con Battiti Live e Radionorba. La seconda puntata non ha deluso i telespettatori, ansiosi di godersi le esibizioni dei loro artisti preferiti. Una serata all’insegna della musica e del divertimento, sotto la guida di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

E’ stata proprio la conduttrice la più elegante della puntata. Con un long dress blu plissettato Elisabetta Franchi, Elisabetta Gregoraci ha divorato il palco con la sua falcata statuaria. Un morbido drappeggio accarezzava la figura mentre spacchi ampissimi scoprivano le gambe toniche. Un outfit sfavillante per questo incarico da protagonista.

Stesso brand ma mood differente per la regina dell’estate Alessandra Amoroso. La salentina ha scelto per Battiti Live una tuta verde dal pantalone ampio, dotata di scollatura a cuore e grosso cinturone in vita. Un look perfetto per la sua hit, Karaoke, cantata insieme ai Boomdabash.

Annalisa torna sulle fantasie jungle di Dsquared2 con un completo top e pantaloni giocato sui volumi morbidi.

Una biondissima Baby K è salita sul palco salentino di Battiti Live senza la “spalla” Chiara Ferragni per cantare la loro “Non mi basta più“. Per lei un grintoso look custom made giocato sui contrasti in denim.

I nomi più grossi in fatto di moda, a Battiti Live, li hanno però sfoggiati gli uomini, stavolta. Fedez casual con una felpa Dior da più di mille euro, stesso prezzo per la camicia black and white Louis Vuitton di Shade. Rocco Hunt e Fred De Palma con l’inconfondibile imprinting Dolce&Gabbana e Mr.Rain, in MSGM. Guardali tutti nella nostra gallery.

