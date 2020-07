Battiti Live tra musica e moda: ecco i look delle cantanti

Mille volant per la Amoroso, la Lamborghini canta a suon di tamburi ed Elodie si veste "come Kate"

L’Italia è tornata a cantare grazie a Battiti Live, l’unico appuntamento musicale dell’estate. Con base fissa al Castello Aragonese di Otranto, ed esibizioni dislocate sui palchi puglesi, la kermesse canora organizzata da Telenorba e Radionorba si è adeguata alle disposizioni anti covid ed è pronta a scaldare gli animi per 6 appuntamenti.

La prima serata, andata in onda il 27 Luglio, ha visto alternarsi al microfono i più apprezzati artisti del momento. Grinta e voce non sono mancate. E anche il look ha avuto la sua parte.

Volto storico della manifestazione e amatissima dal pubblico, Elisabetta Gregoraci è tornata al timone della trasmissione di Italia 1, affiancata da Alan Palmieri. La showgirl calabrese dal fisico perfetto, che non ha mai sbagliato un colpo in fatto di look, ha esordito con un minidress Philosophy che mixava fiori a pois.

Fasciate in outfit estivi ricercati e modaioli, come se Battiti Live fosse una sfilata più che un’occasione canora, le cantanti hanno fatto a gara a chi fosse la più cool.

Alessandra Amoroso ha scelto un elegante abito rosso fuoco Elisabetta Franchi, abbinato a tacchi in nuance Le Silla. I volant sulla gonna andavano al ritmo della sua hit “Karaoke“, già disco d’oro.

Mille tamburi e djembe sull’abito Dolce&Gabbana di Elettra Lamborghini ricreavano l’atmosfera de “La Isla“, cantata in coppia con Giusy Ferreri.

Paradisi lussureggianti sull’estroso kimono Dsquared2 di Annalisa, mentre Elodie non poteva che indossare un outfit Versace. Applausi e grande clamore già alle prime note della canzone “Ciclone“, ma un encomio va sicuramente al vestito della cantante. Bagliori argentei e spalline con la greca per un classico della Maison, reso celebre negli anni 90 da Kate Moss.

Insomma musica e moda vanno a braccetto a Battiti Live. Se non avete seguito la trasmissione potete godervi queste cantanti nella nostra gallery.

Related Posts