“Voglia di ballare un reggae in spiaggia – Voglia di riaverti qui tra le mie braccia” alzi la mano chi non ha ancora ascoltato (e canticchiato) le parole di Karaoke, il singolo estivo di Alessandra Amoroso e Boomdabash. Il pezzo certificato disco d’oro, è risultando il brano più trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali. Il Salento si conferma fucina di talento e location perfetta per le vacanze più cool. E’ questo che vuole suggerire, in chiave musicale, il grintosissimo brano.

A ballare il raggae in spiaggia, una stilosissima Alessandra Amoroso, fasciata in una miriade di outfit Dolce&Gabbana. Fascinosa nella tuta a fiori, Sandrina inizia il video all’interno di un estrosa camera da letto: dalla scollatura sbuca un particolare top di paillettes verdi. Non è l’unico indossato nel video: la cantante ne sfoggia anche uno in denim.

Poi la Amoroso scende le scale con un fascinoso completo a fantasia roselline, lo stesso che le vediamo all’interno dell’autobus giallo. Col top giallo incrociato e leggings animalier danza con i ballerini “in una piazza piena”. Anche i Boomdabash indossano capi Dolce&Gabbana, ispirati agli imperatori del passato.

La colorata location di Karaoke è Vincent City, una suggestiva residenza artistica situata vicino a Guagnano (Lecce). Eclettica e barocca, è il posto perfetto per godersi non soltanto “il primo giorno di una nuova estate” come canta Alessandra Amoroso. Siamo certi che dopo questo singolo saranno in molti a voler visitare questa particolare località pugliese.

