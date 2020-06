Il “pezzo preferito” di Chiara Ferragni? E’ quello di Baby K

In "Non mi basta più" le due bionde cantano insieme scuotendo le chiome trattate con i prodotti Pantene

Chiara Ferragni, ragazza d’oro, dai capelli d’oro. Almeno per Pantene, di cui è il volto, scusate, la chioma, da molti anni. Il brand che ha scommesso su di lei ben prima che diventasse stra famosa si trova adesso una supertestimonial con cui veicolare i propri prodotti. La campagna promozionale dei balsami estivi, stoppata dall’emergenza sanitaria, ha visto in questi giorni i suoi natali con un progetto che si candida ad essere tra i più proficui dell’estate, grazie anche alla voce di Baby K.

Una cantante apprezzata, l’influencer più seguita e un marchio noto a promuovere l’iniziativa ed ecco fatto un pezzo di sicuro successo. “Non mi basta più” non è solo la colonna sonora dello spot Pantene ma anche il singolo, appena uscito, pronto a scalare la classifica dei tomentoni estivi. Il fatto che sia il debutto musicale di Chiara Ferragni aiuterà sicuramente.

Il progetto è strettamente collegato al momento storico in cui viviamo, infatti le protagoniste cantano con le mascherine a coprire naso e bocca. Il testo di “Non mi basta più”, scritto dalla stessa Claudia Nahum (in arte Baby K), è un inno alla gioia di vivere. L’ottimismo è uno dei temi su cui Chiara Ferragni ha fondato il suo impero. La felicità come prospettiva in un momento di incertezza come quello che stiamo vivendo è il messaggio che la canzone vuole veicolare.

Ma torniamo al debutto musicale di Chiara Ferragni. Con Baby K e non con Fedez, come fanno notare i follower chiedendo a gran voce una collaborazione tra i coniugi. L’outfit scelto per “Non mi basta più” è un abito bianco Philosophy ricoperto di paillettes. Di cantato c’è ben poco, però la sua voce compare ben riconoscibile in due o tre punti del pezzo. “Questo è il pezzo mio preferitooooo!” è la frase per cui Chiara verrà ricordata, accolta dai fan con grande piacere e già ripostata e commentata migliaia di volte. Le due sono sedute su una macchina d’epoca, una splendida Giulietta Spider prima serie, passo corto, nel colore celeste con interni neri.

Il video, in cui Chiara Ferragni e Baby K cantano scuotendo le chiome dorate uscirà a Luglio. Per adesso accontentatevi della nostra gallery.

