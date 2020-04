“Me Fui ah no, siamo in quarantena”: le sorelle Rodriguez rispolverano la stessa battuta per postare i costumi della loro linea. Purtroppo le spedizioni sono bloccate a causa dell’emergenza sanitaria: le fan non potranno sfoggiare bikini Me Fui nemmeno sul balcone di casa. Ma forse appena riprenderà la vita normale sarà la prima cosa che acquisteranno… Bisogna pensare al futuro, professionale e familiare, Belen e Cecilia lo sanno bene.

I profili social delle sorelle in questo periodo si somigliano: nei post scatti posati (di quando si poteva), foto di viaggi rimaste in archivio, costumi dell’ultima campagna Me Fui. Nelle storie invece, scorre la vita quotidiana: dettagli casalinghi, il sole sul balcone, siparietti di coppia, selfie sul divano e tanta tanta cucina.

Ci voleva questa quarantena per far emergere le doti culinarie delle sorelle Rodriguez! Armate di buona volontà, degli ingredienti giusti e del loro smartphone, Belen e Cecilia coinvolgono i follower nella preparazione di tante ricette casalinghe.

Partendo dal soffritto, Belen Rodriguez ha lanciato ai follower la sfida sugo. Domenica poi è stata la volta del pollo: marinatura, cottura e impiattamento, per la gioia di Stefano De Martino. La cipolla non può mancare nei piatti di entrambe: Cecilia Rodriguez propone una frittata di zucchine e pancetta con le uova di casa Moser. Cosa cucineranno oggi? Basta dare un’occhiata ai social.

Ma c’è un altro argomento comune che stuzzica i fan: la gravidanza delle argentine. Belen Rodriguez in una recente diretta col settimanale Chi ha confidato di pensare a un fratellino per Santiago, sbilanciandosi in una rivelazione sulla sorella: secondo lei sarà prima Cecilia, in quarantena a casa di Ignazio Moser, a rimanere incinta. Quale bebè arriverà per primo?

