Samantha de Grenet, colpo di testa in quarantena

Quante parodie abbiamo visto in queste settimane di donne disperate perché parrucchieri ed estetisti sono chiusi? Certo, peli superflui e capelli con la ricrescita sono il minore dei problemi in questo periodo di emergenza ma un po’ di leggerezza può forse aiutare ad alleviare tensioni e paure in un momento così difficile.

Se tante star in isolamento si fanno vedere sui social con fasce, mollettoni, code e trecce improvvisate, la testa di Samantha de Grenet è sempre impeccabile. La star del piccolo schermo è diventata famosa anche per i suoi capelli ricci e voluminosi. Perfino sull’Isola dei Famosi i suoi boccoli indomabili erano sempre lasciati liberi, tra sole e salsedine.

LEGGI ANCHE >>>Guarda Samantha sull’Isola con la ricrescita<<<

In casa in quarantena Samantha de Grenet lancia messaggi ai follower sull’importanza di restare tra le mura domestiche e rivolge spesso un pensiero agli operatori sanitari e alle persone che sono costrette a lavorare. Da grande amante dei cani, Samantha è diventata anche portavoce per l’Enpa, per sensibilizzare contro gli abbandoni degli animali, che si sono fatti frequenti nelle ultime settimane.

Tra una diretta e un post sponsorizzato, Samantha de Grenet ha anche stupito i fan con un colpo di testa. “Ops… mi sa che ho sbagliato tinta!”, scrive la showgirl su Instagram. Più che il colore dei capelli però è il taglio a colpire, un caschetto corto e liscio. Che fine hanno fatto i suoi riccioloni mori e selvaggi? Sono moltissimi i complimenti, anche dei colleghi famosi. “Che combini?”, le chiede Eleonora Daniele mentre Jane Alexander si lascia andare in un “Adorooooo”.

Per Ana Laura Ribas, Samantha de Grenet è “stupenda” mentre Filippo Nardi le scrive “Stai benissimo”. Lei risponde a tutti, svelando che si tratta solo di una parrucca. Gli apprezzamenti però sono così tanti che magari, da qui alla fine della quarantena, Samantha deciderà davvero di darci un taglio.

Related Posts