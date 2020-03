L'argentina stuzzica i follower con uno scatto in bikini Me Fui

In queste settimane così pesanti, con l’emergenza del coronavirus che sta mettendo a dura prova l’Italia, anche le star sono attanagliate da pensieri negativi. Come tutti, le vip provano a sdrammatizzare e sorridere, in attesa di tempi più sereni. Belen Rodriguez stuzzica i follower pubblicando uno scatto della nuova campagna Me Fui, la linea di costumi che disegna insieme alla sorella Cecilia Rodriguez.

Me Fui!!! Che poi me fui vuol dire me ne sono andata… eh non si può. Con queste parole Belen Rodriguez ricorda a tutti come sia doveroso rimanere a casa e aggiunge l’hashtag #celapossiamofare. Certo che a vedere il ritratto paradisiaco di Belen in bikini, mentre posa sensuale appoggiata a un albero, si viene catapultati in una realtà che ora sembra lontanissima.

Fisico scolpito, bikini rivelatore (ovviamente, in bella mostra c’è anche la famosa farfallina) e sguardo rivolto all’orizzonte, la foto di Belen è una favola ma le altre immagini della campagna per la collezione 2020, scattata a Tenerife, non sono da meno. Lunghe spiagge, palme incurvate, natura incontaminata, un po’ di surf: negli scatti Cecilia e Belen Rodriguez ammiccano al fotografo Joseph Cardo, mettendo in mostra i loro nuovi costumi e soprattutto i corpi perfetti. Tessuti preziosi, tagli insoliti e colori accesi caratterizzano la capsule Me Fui.

Sotto allo scatto postato da Belen Rodriguez non manca l’augurio da parte di un follower. Speriamo che questa foto porti bene e che quest’estate possiamo andare tutti al mare!!!, scrive un fan. Lo speriamo davvero.

