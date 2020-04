Nella vita privata, Simona Molinari è una ragazza acqua e sapone. Sposata da pochi mesi con con Giovanni Luca Zammarchi e mamma di Anita, parla di sé come di un vero maschiaccio, che esce di casa in felpa e sneakers. Quando entra in scena, però, la “musica” cambia. Con una voce sofisticata e degli outfit incredibilmente seducenti, si trasforma in una vera diva che sprigiona classe, eleganza e femminilità. Ecco quello che ci ha raccontato…

Sul palco ti vediamo sempre con abiti ricercati e molto femminili, come quello che hai indossato all’ultimo Festival di Sanremo. Vesti così anche nella vita privata?

Nella vita quotidiana scelgo l’invisibilità. Due facce della medaglia: mi piace sembrare d’altri tempi sul palco ma nella vita sono un maschiaccio. Jeans, felpe… neanche il portiere di casa mi riconosce. E’ come se avessi due personalità distinte. A Sanremo mi ha sempre seguito lo stesso stilista, Antonio Martino Couture, sono 10 anni che mi affido a lui. E’ diventato il mio alter ego, capisce quello che vorrei essere sul palco. Ovviamente è stato lui a creare gli outfit sofisticati che ho indossato a La Repubblica delle Donne.

Anche nel programma tv “Skianto”, al quale hai partecipato accanto a Filippo Timi, hai sfoggiato abiti importanti…

Erano abiti storici della Rai. Ma mi hanno fatto vedere abiti stupendi, uno più bello dell’altro. Ce n’erano alcuni anche di Mina, bellissimi.

Simona Molinari, qual è il tuo sogno fashion proibito?

Sono una che si è tolta parecchi sfizi, non sono sogni così proibiti: desidero sempre cose raggiungibili… Una cosa che invece non ho mai provato, ma che mi piacerebbe, è vestirmi seguendo i trend di adesso, top corti e pantaloni larghi, ma non ho il coraggio.

Qual è la borsa più costosa che possiedi?

Il pezzo più grosso è uno di Gucci di qualche anno fa in pitone.

Con quale tipologia borsa ti trovi più a tuo agio?

Con quelle di media grandezza, oppure le clutch. Pratiche ed eleganti

Cosa non dimentichi mai di metterci dentro?

Quattro cose: cellulare, fazzoletti, chiavi di casa, portafoglio. Se non mancano quelle siamo a posto.

Francesca Fiorucci

