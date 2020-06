Belen Rodriguez, il messaggio per De Martino è nell’anello?

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Idea regalo Per tutte le tasche 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Tra moglie e marito non mettere il dito #esaurita”. Così scriveva Belen Rodriguez su Instagram il 30 marzo, a corredo di un video dove se le dava di santa ragione durante una seduta di boxe in quarantena con Stefano De Martino. Forse qualcosa avremmo già dovuto intuirlo allora. Da quel momento l’argentina non ha più pubblicato contenuti insieme al marito, fatto salvo forse per qualche storia che, però, dura il tempo di una giornata e si dimentica in fretta.

In crisi con Stefano?

Che succede in casa Rodriguez-De Martino? Nessuno al momento lo sa ma in un videomessaggio social di pochi giorni fa Belen Rodriguez si apre con i suoi follower sul momento difficile che sta vivendo e attacca i giornalisti di riportare il falso. Il riferimento è con tutta probabilità alle foto scattate dai paparazzi che riprendono la showgirl, il fratello Jeremias e l’ex Andrea Iannone (che qualche mese fa ha rotto con Giulia De Lellis) nello stesso locale milanese. Si è subito scritto di un riavvicinamento tra i due ma lei precisa: “Se io sono in giro per la città e se per casualità arrivano delle persone non è assolutamente colpa mia”. Di fatto nella movida meneghina Belen non ci è più tornata, per evitare ulteriori malelingue, ma si è concessa un weekend rilassante con il figlio e amici in agriturismo.

Voglia di allargare la famiglia

Una Belen Rodriguez molto malinconica aggiunge. “Non è colpa mia… A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu ti accorga di come stanno le cose. Ed è giusto che sia così… si impara!”. La Rodriguez promette presto rivelazioni e garantisce che le sentiremo direttamente da lei a mezzo social e non tramite i portali di gossip. Nel frattempo la star della tv si è concessa un pomeriggio di serenità, andando a trovare il bimbo neonato dei una sua cara amica.

Ha gli occhi a cuore Belen Rodriguez mentre stringe il piccolo tra le braccia, stupenda in un abito a fiori di Zara. Del resto il desiderio di Belu di allargare la famiglia e dare un fratellino o una sorellina a Santiago non è mai stato un mistero. Ora però potrebbe essere stato messo tutto in stand-by. Nella stessa giornata però Belen sembra lanciare un messaggio a Stefano De Martino, mentre si riprende la mano dove sfoggia l’anello di diamanti che lui le aveva regalato in occasione della riconciliazione, nel 2019. Il prezioso però non è all’anulare bensì all’indice e manca anche la fede. Cosa vorrà significare? Un “ti penso anche se siamo lontani”?

I follower le fanno coraggio

L’unica certezza al momento è la tristezza di Belen Rodriguez, tanto che i follower commentano: Belen spero tu possa riprenderti al più presto, hai il viso molto provato e si vede che non stai passando un bel periodo – Belen ti auguro che ti riprendi presto il tuo viso parla – Ti auguro il tempo giusto che metta tutto e tutti al proprio posto. Lei però, in chiusura della video-confessione, dopo un sorriso, forzato ma bellissimo, aveva dichiarato: “Sono una donna forte e ce la farò. Come sempre”. E questa è un’altra certezza.

