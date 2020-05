Nessuno ci avrebbe scommesso, ma alla fine anche per Gianluca Vacchi è arrivato il momento di mettere la testa a posto. Artefice del “miracolo” la bellissima Sharon Fonseca, 24enne modella venezuelana che ha rubato il cuore dell’imprenditore più esuberante dei social. Di recente la coppia, insieme da circa due anni, ha annunciato via Instagram di aspettare il loro primo figlio.

La gravidanza

Nel videomessaggio dedicato ai follower, Gianluca Vacchi era emozionatissimo. Sharon Fonseca, sorridente come non mai, era accanto a lui con gli occhi lucidi di gioia. Da lì in avanti sono fioccate una dietro l’altra foto con il pancino già evidente in mostra. Lui che appoggia la mano sul ventre di lei, poi inginocchiato davanti alla sua pancia nuda, poi abbracciati e seminudi a bordo piscina, Vacchi con i tatuaggi in mostra e Sharon incantevole in costume due pezzi Bikini Lovers.

Chi è Sharon Fonseca

I due si sono conosciuti due anni fa durante le riprese di un videoclip e da allora non si sono più lasciati, in barba ai 27 anni di differenza d’età. Sharon Fonseca è nata in Venezuela ma si è trasferita con la sua famiglia a Miami quando era adolescente. E’ li che ha potuto studiare giornalismo e iniziare la sua carriera di modella.

Moda, make up e viaggi sono le sue grandi passioni, alle quali si dedica anche attraverso un blog. Attivissima sui social, sfoggia look perfetti e di tendenza: dall’abito con piume di struzzo The Attico, alla tote bag Balenciaga.

Gianluca Vacchi ha cambiato musica

Insieme a Gianluca Vacchi, Sharon Fonseca si gode una vita a cinque stelle tra la villa a Miami e la tenuta sui colli bolognesi. In lei, l’imprenditore ha trovato una complice perfetta per i suoi siparietti social. Dai balletti in costume da bagno alle scenette con il pancione, ogni scusa è buona per un video acchiappaclick.

Prima di conoscere Sharon, la “complice” del manager era Giorgia Gabriele, con cui ha fatto coppia per tre anni. Creatrice del brand Wandering, adesso ha un bambino con il suo compagno Andrea Grilli. Ma questa, ormai, è acqua passata. Accanto a Sharon Fonseca, Gianluca Vacchi è più felice che mai e pronto ad accogliere il loro bebè che, con un papà e una mamma così, non si annoierà di certo.

