Bianca Balti si mette in costume a Los Angeles

Prosegue la collaborazione tra Yamamay e Bianca Balti. Dopo “Basically Sexy” e “Say Sexy” la top ha scattato anche la campagna estiva, davanti all’obiettivo della fotografa americana Josephine Clough. Semplice e naturale, la modella aveva preannunciato la collaborazione con un post in cui indossava un intero monospalla tricolore.

Una Bianca Balti sofisticata ed elegante illustra invece, in questi scatti patinati, la nuova collezione del brand. Costume dopo costume, dall’intero rosso al bikini animalier, è un tripudio di sensualità, concessa nello sguardo, puntata sulle posizioni. Bianca Balti si muove sinuosa e magnetica, mentre sulla sua pelle si alternano i modelli di beachwear.

Ma non è solo il suo fisico a catturare lo sguardo. Sensazionali scenari naturali concedono poco spazio a panorami urbani: è Los Angeles e le sue contraddizioni a fare da location alle foto.

La natura lussureggiante accoglie Bianca Balti come una figlia. Grattacieli sullo sfondo ricordano il rapporto tra uomo e natura: tutto è interconnesso, in un costante ed eterno scambio.

Yamamay collabora da 3 anni con One Ocean Foundation. L’azienda si attiene al codice etico sulla tutela dei mari e si impegna all’uso di materiali e processi di produzione meno impattanti. Questo progetto vuole sensibilizzare anche i consumatori verso il rispetto dell’ambiente che ci circonda.

“La moda ha un grande potere perché raggiunge milioni di persone” ha commentato Bianca Balti. Con un pensiero alla natura e l’altro all’estate alle porte, date un’occhiata ai nuovi costumi.

