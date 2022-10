Belen Rodriguez, a “Verissimo” il debutto di Mar de Margaritas

Non solo Stefano De Martino: nel salotto di Silvia Toffanin va in scena una bella novità di casa Rodriguez

Ospite a Verissimo, Belen Rodriguez si è lasciata andare alle confessioni. La conduttrice ha aperto il cuore a Silvia Toffanin, confidandole l’amore ritrovato con Stefano De Martino, con cui è tornata insieme da qualche mese dopo circa due anni di lontananza. Per l’occasione ha scelto un abito dalle tinte tenui e dalla fantasia delicata, e non è stato un caso. Il brand? Mar De Margaritas.

L’outfit di Belen Rodriguez a Verissimo

Ed eccola la bellissma argentina, seduta nel salotto di Silvia Toffanin. Belen Rodriguez era eterea e seducente con un abito midi panna con delicati fiorellini, spacco sexy sulla coscia e maniche a sbuffo. Un mix di sensualità e ingenua dolcezza che tanto piace alla conduttrice. Proprio da questa sua passione per gli abiti leggeri e dalle fantasie floreali è nato il suo nuovo brand, Mar De Margaritas. La collezione debutterà nei primi mesi del 2023 ma il vestito sfoggiato a Verissimo è una gustosa anteprima.

Mar de Margaritas

Dopo la femminilità esibita con il marchio di costumi Me Fui (QUI più informazioni) e la stilosa comodità dei capi Hinnominate (scopri di più QUI), Belen ha riversato il suo lato romantico e dolce nel brand di abbigliamento da donna.

Micro fantasie e colori tenui, tessuti delicati e mood vacanziero: questi sono i primi dettagli della collezione, di cui Belen ha mostrato alcuni capi sui social. Le fantasie floreali sono prevalenti, ma non mancano capi monocromatici.

Le margherite, of course, sono il punto focale. E il nome Mar de Margaritas è il titolo di una canzone che il padre di Belen, Gustavo, ha dedicato a mamma Veronica.

La storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

A “Verissimo” Belen Rodriguez ha toccato tanti temi, ma quello più succoso è stato il suo rapporto con Stefano De Martino, iniziato 10 anni fa. I due si sono sposati nel 2013, quando il loro figlio Santiago era già nato. Si sono lasciati nel 2015, salvo poi tornare insieme e lasciarsi di nuovo. Lui è rimasto sempre riservato sulla vita privata, lei è uscita allo scoperto con Andrea Iannone durante la prima separazione e con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la figlia Luna Marì, dopo il secondo addio. Da qualche mese Belen e Stefano fanno di nuovo coppia, e si amano più che mai: “con più consapevolezza”, come ha detto lei.

L’amore ritrovato

Con Silvia Toffanin, Belen Rodriguez ha parlato del nuovo capitolo della sua storia d’amore con Stefano De Martino: “Lo amo moltissimo” ha detto senza girarci intorno. Ha raccontato che hanno chiesto il divorzio due volte, ma in entrambi i casi la richiesta è scaduta prima che venisse formalizzata: “Siamo ancora sposati”, ha rivelato con un sorriso pieno di gioia. “Quando ho rincontrato Stefano… per lui non era semplice da accettare che nel frattempo avessi avuto un figlio con un altro. Lo ammiro molto per esserci riuscito” ha detto la Rodriguez, orgogliosa dell’uomo che ha accanto. Non si sbilancia per scaramanzia, ma è chiaro che stavolta è decisa a far durare la favola per sempre.

