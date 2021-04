A Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez di certo non piace stare con le mani in mano. Sempre pieni di energia, si dividono tra shooting, impegni in tv e progetti imprenditoriali, senza trascurare la famiglia. Insieme sono una squadra perfetta e, unendo le forze, non si sono fatti problemi a mettere altra carne al fuoco. In partnership con Dream Project spa hanno dato vita a Hinnominate, una nuova collezione di loungewear pensata sia per gli uomini che per le donne.

La linea non ha ancora debuttato ufficialmente, ma ha già mietuto vittime. Il fan numero uno è Antonino Spinalbese, compagno di Belen da cui aspetta una bimba, che sui social ha già iniziato a sfoggiare i capi. E chissà che anche Luna Marie, che nascerà in estate, non diventerà una “baby testimonial” del brand di Hinnominate…

Il punto d’incontro tra comfort e coolness

Per Cecilia e Belen Rodriguez non è la prima incursione nel mondo della moda, dalla parte di chi lo stile lo crea. Le due sorelle collaborano già alla linea di beachwear Me Fui, che furoreggia in spiaggia e sui social. Per Hinnominate hanno coinvolto anche Jeremias, realizzando una proposta unisex che combina alla perfezione comfort e coolness. L’ispirazione viene dall’America e dalle star che ricercano la comodità anche nelle occasioni più formali, e infatti i capi della loro linea sono adatti tanto al relax quanto agli incontri di lavoro.

I fratelli Rodriguez protagonisti per Hinnominate

Dallo stile alla comunicazione, tutto viene seguito in prima persona da Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez che sono anche i protagonisti della campagna. Hanno posato insieme per lo shooting, abbracciati e affiatati con addosso felpe, pantaloni, shorts e crop top dalla vestibilità maxi e dai trattamenti ultra soft da abbinare a calze in spugna e beanie. Le tonalità scelte sono neutre, come il biscotto, il fondente, il caffè e il bianco, passando per nuance come il cielo, il ferro e il malva.

Per poter acquistare i capi di Hinnominate bisognerà aspettare fino a giugno, ai più impazienti non resta che sfogliare la nostra gallery…

