MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Per tutte le tasche 9.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Bella, famosa, agiata: Belen Rodriguez sembra inarrivabile. Conosciutissima nel nostro Paese, tiene incollati milioni di telespettatori al televisore. Nonostante la grande popolarità, anche lei alla fine è umana e ce lo dimostra quotidianamente sui social. Mamma affettuosa di Santiago e Luna Marì, legatissima alla sua famiglia d’ordine (leggi QUI la nostra intervista insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias), lavoratrice instancabile: per questi suoi lati “normali” Belen è ammirata da moltissime persone. Le sue ultime scelte all’insegna del risparmio poi hanno fatto breccia nei cuori dei fan.

Depilazione fai-da-te

Belen Rodriguez ha la fortuna di potersi avvalere dei migliori professionisti in tema di beauty. Massaggiatori, truccatori, parrucchieri, estetisti: la conduttrice svela spesso da chi si fa trattare. Allora stesso tempo utilizza anche metodi fai-da-te. E’ lei stessa a parlare ai follower di un prodotto a cui non riesce più a fare a meno: l’epilatore a luce pulsata d Braun (in vendita a 449 euro). Seduta nella sua casa milanese, Belen mostra come funziona il macchinario per eliminare i peli. La Rodriguez, sensuale con un vestito verde a canottiera che sottolinea il décolleté, racconta del suo processo per dire definitivamente addio alla peluria.

Eleganza accessibile

Non solo epilazione home made per Belen Rodriguez ma anche shopping a piccoli prezzi. Grande appassionata di Zara (l’ultimo abitino in maglia beige è super sexy), la showgirl si è di recente avvicinata a un altro marchio accessibile: Shein. Al aire libre. “All’aria aperta”, scrive l’argentina postano due immagini nella natura. In piedi su un’altalena appesa a un albero e in un giardino rigoglioso, Belen è splendida. La modella sfoggia con grazia un abito lungo dallo spacco profondo del marchio cinese. Il costo? Solo 12 euro. Eleganza low-cost!

Related Posts