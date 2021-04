Se Bianca Balti è una delle modelle più desiderate al mondo, un motivo c’è… ed è sotto gli occhi di tutti. Ha due occhi azzurri che incantano e un fisico praticamente perfetto che lascia senza fiato. E’ nata a Lodi 37 anni fa, ma ormai da qualche anno è di stanza a Los Angeles. La sua vita in California scorre serena e il più possibile lontana dai riflettori, tra uscite mondane con l’amica Elisabetta Canalis e le coccole alla figlia Mia (mentre la primogenita, Matilde, vive a Parigi con il padre).

Tutto sembra scorrere a meraviglia per Bianca Balti, ma sull’orizzonte sentimentale potrebbe esserci qualche nuvola. Ufficialmente fa ancora coppia con Sal Lahoud, ma la loro ultima apparizione social insieme risale a luglio 2020. “Io e il mio amore”, scriveva la modella. Poi più nessuna traccia di lui, e sono in molti a sospettare che la love story non abbia retto. Se il cuore potrebbe essere in crisi, il lavoro va a gonfie vele con collaborazioni prestigiose. Come quella con Yamamay, il brand di intimo con cui collabora da anni.

Bianca Balti in versione Madre Natura

Bianca Balti è protagonista anche della campagna PE 2021 di Yamamay: un tributo alla bellezza della natura nelle foto realizzate dal fotografo statunitense Max Abadian. La modella è una visione incantevole, con addosso solo la lingerie e immersa in una natura lussureggiante e colorata. Delicata e allo stesso tempo maliziosa si mette in posa, con i fiori primaverili che esplodono sullo sfondo e sui tessuti dell’intimo che indossa. Bella come Madre Natura. Anzi no, di più.

L’impegno green

La moda come veicolo per focalizzare l’attenzione sulla questione ambientale, uno dei problemi che più preoccupano il mondo in questo momento. Questo è l’obiettivo di Yamamay, che propone una collezione realizzata con cotone organico, bambù e fibre riciclate e stampate con tecniche che permettono di ridurre il consumo di acqua e l’emissione di Co2. E non poteva scegliere una testimonial migliore di Bianca Balti, da sempre molto attenta alle tematiche green. Lo è con un approccio responsabile nella vita quotidiana, ma anche con il suo brand Bianca Balti Collection che punta tutto sull’ecosostenibilità.

