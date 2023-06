Bianca Balti è nuda? No, ha la borsa e le scarpe (di lusso)

Scatti bollenti per la top, che si fotografa allo specchio a New York: la it-bag Bottega Veneta nasconde l'inguine

Bianca Balti è sotto la luce dei riflettori da quando è giovanissima. La top model ha sempre dovuto mostrare il suo corpo per esigenze lavorative ma, adesso che ha 39 anni, decide lei cosa esibire e in che modalità. Di ritorno a New York dopo un breve viaggio in Italia, la Balti ha regalato ai follower degli scatti infuocati e decisamente rivelatori.

Nuda a New York

Due occhi curiosi: è questo l’emoji scelto da Bianca Balti per postare quattro foto ad altissimo tasso di seduzione. La modella si geolocalizza a New York: è nella Grande Mela che Bianca si scatta dei selfie allo specchio della camera d’hotel. Il fisico longilineo che l’ha resa una delle donne più richieste nel mondo della moda è completamene nudo, fatto salvo per due accessori di lusso. L’inguine è celato dalla Jodie di Bottega Veneta (2.900 euro): una it-bag ormai iconica, che la Balti ha scelto in pelle argento. Stessa tonalità e stesso brand ai piedi, con i sandali must-have dell’estate 2023. Tra la punta esagerata e il tacco a scomparsa le mules Rocket (1.250 euro) hanno un aspetto futuristico. Una passione, quella di nascondere il corpo senza veli con la borsa, che la top ha sfruttato di recente anche per una campagna pubblicitaria patinata.

Tra lodi e critiche

Come sempre quando si parla di nudità e libertà di espressione, la rete si è divisa. C’è chi ritiene quelli di Bianca scatti artistici dal forte impatto visivo e chi proprio non riesce a farseli piacere. Non mancano gli insulti per un corpo ritenuto da molti troppo asciutto. Ho dovuto ingrandire perché è talmente magra che non si vedeva – Non c’è un briciolo di volgarità, sei sempre semplicemente elegante – Madre Natura – Ti stai facendo contagiare dalla Ferragni o avete tutte le crisi di mezza età? A completare il carosello hot di Bianca Balti ci sono altre due immagini, una di gambe e piedi e un primo piano sul volto perfetto e struccato.

Fantasiosa in Italia

Prima di volare a New York, Bianca Balti ha trascorso qualche giorno in Italia. Qui non si è fotografa nuda ma con degli abiti da favola. A Capri per un evento Dolce&Gabbana, la top ha sfoggiato un magnifico vestito blu con la famosa stampa Maiolica del brand. Stessa fantasia per il top con baschina indossato a Forte dei Marmi. Bianca è stata poi in Sardegna, per il matrimonio dell’amica modella Madison Headrick. All’evento, durato più giorni, la Balti era una visione con una serie di modelli colorati e lavorati, come il long dress giallo di Etro. Con lei sull’isola c’erano molte altre colleghe, da Vittoria Ceretti a Meghan Roche, presunta fiamma di Leonardo DiCaprio. Sbircia Bianca Balti (sia senza veli che vestita) nella gallery.

Related Posts