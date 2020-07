Vip con il bikini a vita alta: dal rosa di Belen al nero della Balivo

Il bikini a vita alta ci riporta indietro nel tempo. Le immagini anni Cinquanta delle dive del cinema, da Sophia Loren a Brigitte Bardot, al mare nei loro costumi eleganti e discreti hanno fatto la storia della moda. E visto che, nel fashion, tutto torna, non c’è da stupirsi se in questa estate 2020 il trend dello slip che cela il ventre è più in auge che mai. Sono tante le vip che nascondono la pancia, per i motivi più svariati.

La più sincera è Ana Laura Ribas che su Instagram ammette: “Se non sei proprio in forma, mettiti un bel bikini o un costume intero e stai perennemente sdraiata”. Lei però nelle righe di Malì Beachwear e nelle fantasie di Salinas è splendida e non ha proprio niente da nascondere. Belen Rodriguez punta sui toni del rosa e posa sensuale nel bikini a vita alta della sua linea Me Fui.

La sorella di Belen, Cecilia Rodriguez abbraccia Ingnazio Moser e mostra il lato B in un bikini nero a vita alta, sempre Me Fui. E’ proprio il nero il protagonista scelto da altre star, come Caterina Balivo in Kinda 3D e Cristina Chiabotto, radiosa più che mai nel modello di Be Popsy. Pronta per il mare? Lasciati ispirare dalle star per scegliere il tuo costume per le vacanze.

Related Posts