Le posizioni di lettura sono un nuovo spunto social

Ammettiamolo, col lockdown siamo diventati tutti lettori. Senza più occasioni di uscire come aperitivi, shopping, cinema e cenette romantiche, di tempo da dedicare alla lettura ce n’è fin troppo. E siccome lo spunto culturale è da sempre motivo di vanto, ecco che su Instagram si moltiplicano gli scatti dedicati. Se prima erano i libri il contenuto del post, adesso le vip si sono reinventate. Con posizioni sexy o persino acrobatiche, ogni copertina acquista… un valore aggiunto.

La più sexy a nostro avviso è Cecilia Rodriguez: seduta a terra sul terrazzo di casa Moser regala scorci sulle pagine che includono parti del corpo. “Una gran voglia di vivere” è il titolo del libro di Fabio Volo e anche la caption del post. Il bikini nero, ci fa sapere come se ce ne fosse bisogno, è Me Fui.

Più tecnologica Mia Ceran: legge “Pomeriggi d’estate” di Shirley Jackson sul kindle. Distesa direttamente a terra, con un costume rosso Beach Side, si gode la sua lettura riscaldata da uno spicchio di sole dalla finestra.

Sul divano o sulla sedia, Diletta Leotta si dedica al suo libro con passione, senza rivelare di che si tratti. “Io viaggio con la fantasia” scrive lei ingenuamente, mentre i follower confessano di farlo anche loro grazie alle sue foto.

Marica Pellegrinelli consiglia di rileggere i libri per coglierne il significato più profondo. Con i capelli copre i titoli dei grossi e polverosi tomi: risulta un po’ difficile credere che rileggerà tutti quei volumi.

Per la “buonanotte” ai follower Barbara d’Urso alterna titoli e orsetti colorati direttamente dalla camera da letto. In accappatoio o in pigiama, suggerisce generosamente classici e thriller.

Buddha veglia su Asia Argento sdraiata al sole in bikini mentre sfoglia le pagine e… si addormenta. Legge testi sullo yoga Michela Coppa: a terra, con outfit adeguato e posizione atletica, ma rilassata. Argomento sportivo anche per la lettura a gambe incrociate di Federica Fontana che preferisce mettere a fuoco i suoi occhioni azzurri, più che la copertina. Lo scatto più anacronistico arriva da Klaudia Pepa. La ballerina di Amici usa un cumulo di libri per aumentare l’apertura della spaccata: una sfida di stretching più che di lettura!

