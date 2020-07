Sabrina Salerno era pronta per l’estate già durante il lockdown. Sul profilo Instagram della cantante, pieno zeppo di selfie bombastici, i costumi sono comparsi molto presto. Non c’è da stupirsene: il décolleté è stato sempre uno dei suoi punti di forza. Quale miglior outfit per valorizzarlo?

“Il divano è lo stesso… cambia solo il costume!!!” scriveva lei i primi di maggio. Il suo metodo è una dialettica semplice ed efficace con i follower, che introduca brevemente il vero messaggio, cioè la foto. Sabrina Salerno col costume glitterato, Sabrina con l’intero sexy, Sabrina tra le paillettes, poi con i cuori sul triangolo Sunny Beachwear…

Da vera interprete degli anni ’80, la Salerno rispolvera anche il vecchio mito della maglietta bianca che fece sognare generazioni di adolescenti. In quest’epoca in cui i costumi sono già abbastanza eloquenti, quasi nessuno la usa più per il suo potenziale seduttivo.

Ma torniamo ai post di Sabrina Salerno: diretti e semplici. “Un altro selfie????!!! Serena notte a tutti!!! – Made in Italy – My pin up spirit! – Summer is coming – Bikini o costume intero?“: parole ovvie e caption intercambiabili, tanto tutti si concentrano su altro.

“Non sono abbronzata… non ancora…“. Mentre il sole colora la pelle di Sabrina Salerno, la cantante si gode l’estate senza lasciare trapelare troppo della vita privata. Il sorriso è la sua arma migliore, le curve sono lo strumento di lavoro. Costumi e décolleté surriscaldano l’aria: per i suoi fedelissimi “boys” l’estate è ancora lunga…

