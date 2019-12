Parata di stelle a Londra per gli “Oscar della moda”, i British Fashion Awards. Tante le star intervenute in questa edizione del tradizionale appuntamento fashion di dicembre e tanti i premiati illustri. Primo fra tutti Giorgio Armani, che ha ricevuto l’Outstanding Achivemente Award per la sua lunga carriera. Al suo fianco c’erano l’eterea Cate Blanchett e Julia Roberts, sensualissima in una tuta nera Armani Privé con uno scollo profondo sul décolleté.

L’attrice di Pretty Woman però non è stata di certo l’unica a provocare sul red carpet. Sono state tantissime le famose a farsi sexy per la moda. C’è chi ha puntato su nero e lato A, come Stella Maxwell in Etro e Nicole Scherzinger in Julien Macdonald. Focus sul seno anche per Rihanna, strizzatissima in un abito verde acqua della sua linea, Fenty.

In tema trasparenze, la più elegante è senza dubbio Naomi Campbell, con una abito dai dettagli argento di Alexander McQueen. E’ invece bollente la modella Daisy Lowe, tutta pizzi Agent Provocateur.

Ci sono poi quelle che valorizzano le lunghe gambe. E’ il caso di Amber Valletta, in bianco Stella McCartney, Emma Roberts con piume e lustrini Attico e Winnie Harlow con un classico abito a bustino di Vivienne Westwood.

E la pancia? Elsa Hosk si fa portabandiera dell’addominale in vista con un due pezzi da sirena firmato Celia Kritharioti. Per restare in tema di top model, Rosie Huntington Whiteley è luccicante nel vestito oro Bottega Veneta che scopre la schiena mentre Irina Shayk fascia il lato B nei nodi grigi di Burberry. Chi vince il premio della più sexy? Decidilo sfogliando la gallery.

