Chiara Ferragni, il nuovo seno fa impazzire la rete

Ogni passo di Chiara Ferragni viene analizzato nei dettagli. Dall’outfit alle parole che usa, tutto quello che fa l’influncer finisce nel mirino di follower e critica. L’ultima polemica sulla Ferragni riguarda la sua presunta partecipazione al Festival di Sanremo.

Seguici su Instagram: clicca qui

Il Codacons fa sapere di voler intentare una causa se l’imprenditrice prenderà parte alla kermesse al fianco di Amadeus perché “si tratta di una scelta sbagliata per l’azienda, che dovrebbe individuare modelli più adatti all’interno di programmi diretti ad un vasto pubblico, costituito in prevalenza da giovani. Chiara Ferragni è stata infatti oggetto di numerose denunce alle autorità competenti per l’uso totalmente errato dei social network”. Attraverso la sua agenzia la Ferragni fa sapere di essere colpita dall’aggressività che l’organo rivolge da settimane alla sua persona e bolla le dichiarazioni come infondate e diffamatorie.

Negli ultimi giorni non è stata solo la sua presenza all’Ariston a far parlare. Molto infatti si è discusso anche sul seno di Chiara Ferragni. Chiara non ha mai fatto mistero del suo décolleté contenuto. L’influencer che punta buona parte del suo lavoro sull’inclusività ha sempre mostrato le sue forme minute con orgoglio. Sono tanti i leoni da tastiera che negli anni hanno deriso il piccolo lato A della Ferragni. Lei, che non le manda certo a dire, ha sempre risposto personalmente a tono.

Ora però la svolta: a Chiara Ferragni è cresciuto il seno. Da qualche settimana infatti l’imprenditrice digitale non perde occasione per postare selfie in reggiseno o con outfit che enfatizzano le forme lievitate. I fans si scatenano e le chiedono perché sia ricorsa al chirurgo. C’è chi apprezza e chi dice stesse meglio al naturale. Ci ha pensato la diretta interessata a mettere le cose in chiaro. “Ho scoperto i reggiseni push-up a 32 anni”. I reggiseni sono ovviamente firmati Intimissimi, brand di cui Chiara è testimonial. Seno aumentato e mistero svelato!

Related Posts