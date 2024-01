Paillettes, fiori, spacchi e scolli: i look delle star ai Golden Globe

Verde Gucci per Taylor Swift, rosso sensuale per Selena Gomez e Jennifer Lopez si copre di rose

Finite le feste di Natale, le star tornano sul red carpet. La awards season, la stagione dei premi cinematografici, che inizia a novembre e termina a febbraio con gli Oscar, è in pieno svolgimento. Il 7 gennaio a Los Angeles sono andati in scena i Golden Globe. Al Beverly Hilton Hotel si sono riunite le star più importanti. Come sempre accade, sono i look delle famose a destare più curiosità: ecco cosa hanno indossato nell’edizione 2024.

Signore in rosso

Il rosso è il colore perfetto per le cerimonie di premiazione. Le star che hanno scelto questa tonalità per il red carpet non sono certo passate inosservate. Maxi volume per Heidi Klum, spettacolare in un abito di Sophie Couture dalla gonna ampissima. Il corpetto aderente fascia il busto della top 50enne mentre il profondissimo spacco laterale sale quasi fino all’inguine: Heidi conferma la sua fama di bomba sexy. Look più giocoso per Selena Gomez. Ai Golden Globe la cantante ha sfoggiato un vestito asimmetrico di Giorgio Armani Privé. Il modello metallizzato vanta maliziose aperture sul décolleté. Le rose nere catturano ulteriormente l’attenzione.

Effetto Barbiecore

Nell’anno di Barbie, colei che ha interpretato la famosa bambola al cinema non poteva che vestirsi di rosa. Dopo aver influenzato il guardaroba delle star per più di un semestre, Margot Robbie ha sfoggiato un altro outfit indimenticabile. Per i Golden Globe l’attrice si è fatta confezionare un abito su misura. Il modello, firmato Giorgio Armani Privé, richiama il vestito della Barbie SuperStar prodotta nel 1977. Fucsia e con un boa di tulle, ha l’effetto wow garantito. Scelta romantica per Jennifer Lopez, stretta in una creazione pastello di Nicole + Felicia Couture. La schiena e le braccia di JLo sono ricoperte da una miriade di rose in tessuto: molto scenografica!

Chic in nero

C’è chi lo definisce banale, soprattutto per una cerimonia importante come i Golden Globe, eppure con il nero è difficile sbagliare. Le star sul tappeto rosso hanno saputo dare il giusto twist a questa tonalità, a volte un po’ austera. Jennifer Lawrence è super chic nel modello in velluto Dior, dalla profonda scollatura. La gonna dell’abito Dolce&Gabbana di Jennifer Aniston ricorda la coda di una sirena: le applicazioni gioiello a forma di squame danno movimento al look dell’attice. Outfit scenografico per Dua Lipa: il suo vestito, firmato Schiaparelli, è arricchito da decorazioni oro che ricordano uno scheletro.

Star glitterate

I lustrini non mancano mai sul tappeto rosso. Ai Golden Globe sono tante le star che hanno puntato sui glitter. Persona dell’anno appena trascorso secondo Time, Taylor Swift è pronta per essere protagonista anche nel 2024. La cantante ha scelto le paillettes verdi di Gucci: nell’abito aderente è una diva. Il vestito Dior Haute Couture indossato da Natalie Portman è interamente ricoperto di micro fiori in varie tonalità: bucolica e bellissima. Premiata come “miglior attrice in un film commedia o musicale”, per questa serata importantissima Emma Stone ha scelto un sensuale long dress color champagne, con applicazioni gioiello, di Louis Vuitton. Guarda nella gallery i look delle famose ai Golden Globe: ci sono anche un’eterea Elle Fanning e un’eccentrica Billie Eilish.

