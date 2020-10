MORSO DELLA VIPERA Idea regalo Per tutte le tasche Adatto per questa occasione un voto al colore 5.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Happiest birthday to my forever love, the one and only, my ride or die @fedez. Ti amo per sempre. So proud of our growing family“, scrive Chiara Ferragni ai suoi follower, postando una romantica foto col marito. In un mix di inglese e italiano, condito da emoticon e tag, esprime il suo affetto per Fedez, nel giorno del suo trentunesimo compleanno. Il post è stato preceduto ovviamente da un bel regalo, costato parecchio.

Un compleanno “distanziato”

Chiara Ferragni è in attesa del secondo figlio: una bambina, come rivelato recentemente. La “growing family”, la famiglia Ferragnez che si allarga, condivide con i follower ogni attimo della giornata. E quindi il 15 ottobre, allo scoccare della mezzanotte, ecco i teneri auguri per il festeggiato. Se il decreto legge appena entrato in vigore vieta le feste di compleanno (“Fortunello” scherza Fedez), ci ha pensato Chiara Ferragni a rendere speciale il compleanno del marito.

Conoscendo le sue passioni, ha scelto un dono appropriato. Si tratta di due personaggi in vinile raffiguranti Pinocchio e Astro Boy, un personaggio dei fumetti noto negli anni 80. Le statuine, di 29 e 40 cm, sono opere d’arte dell’artista Kaws. Il designer americano è noto nell’ambiente pop per la creazione di personaggi 3D in posa timida o impotente. La sua “firma” sono le “x” sulle mani o sugli occhi. Il prezzo di questo acquisto supera i 15mila euro.

La passione per i giocattoli di lusso

Con altre due statuine dello stesso autore, il regalo di Chiara Ferragni è completo. Ma i Kaws non sono certo le uniche opere d’arte contemporanea che Fedez possiede. L’artista ha scelto accuratamente alcuni pezzi che arredano l’appartamento di City Life dove vive con Chiara e Leone. E poi, al primo piano, dove c’è la leggendaria cabina armadio di Chiara Ferragni “grande come un bilocale”, c’è anche un locale adibito a queste passioni di Fedez. A ridosso della scala, piccoli robot, si alternano a personaggi dei cartoon a grandezza umana. Sulla libreria, accanto al cartonato della Ferragni ci sono i volti di SpongeBob, i Simpson, i Minions e i tapiri. C’è Slimer, il fantasma verde di Ghostbusters, le statuine Medicom con il famoso orso Bearbrick in vare sembianze e adesso ci saranno anche Pinocchio e Astro Boys di Kaws.

